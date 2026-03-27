دیدار فرمانده سپاه انصارالحسین همدان با خانواده شهید«علی ترکمنی»

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان شامگاه جمعه به همراه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در منزل خانواده شهید«علی ترکمنی» از شهدای جنگ رمضان در شهرستان ملایر حاضر شده و ضمن تبریک و تسلیت به خانواده شهید ترکمنی از خانواده این شهید گرانقدر تجلیل به عمل آورد.

سردار زارع کمالی با بیان اینکه جنگ رمضان نشان داد که اتحاد و هم‌صدایی مسئولان ، عامل مهمی در مقابله با استکبار است، اظهار کرد: قدردان حمایت‌های مردمی که به صورت شبانه‌روزی در صحنه حضور دارند، هستم.

وی با تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر لزوم تلاش مضاعف مسئولان در راستای رفع دغدغه‌های معیشتی مردم، ادامه داد: باید در بحث معیشت تلاش بیشتری کنیم تا بتوانیم بهترین نتایج را برای مردمی که شبانه روز کف میدان هستند رقم بزنیم.