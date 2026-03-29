مراجعه ۳۱ هزار اهداکننده به مراکز انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ مراجعه اهداکنندگان به مراکز اهدای خون استان به عدد ۳۱ هزار و ۶۳۱ نفر رسید که نسبت به مشابه سال گذشته افزایش ۱ درصدی داشته است.

وی همچنین از اهدای خون ۲۶ هزار و ۵۵۳ اهداکننده از میان مراجعه‌کنندگان خبر داد و میزان رشد اهدای خون در سال ۱۴۰۴ را یک درصد توصیف کرد.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری با تاکید بر تاثیر حضور بانوان در مراکز اهدای خون، سهم بانوان از میان اهداکنندگان سال گذشته را ۸/۳ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: میزان اهدای خون بانوان یک هزار و ۲۷ واحد بود که نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش یافته است.

هاشمی افزود: تعداد اهدای خون برای کسانی که برای اولین بار تجربه اهدای خون را پشت سرگذاشتند به عدد ۴ هزار و ۳۷۱ اهداکننده رسیده است که امیدواریم در سال جدید شاهد افزایش این میزان باشیم.

وی در پایان بیان داشت؛ هم‌اکنون ذخیره خون استان ۸ روز می باشد.