به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: ما امروز یک جلسه در سازمان لیگ با بعضی از مدیران باشگاهی برگزار کریم.برخی از آنها برای ادامه مسابقات لیگ پیشنهاداتی را به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال داده بودند.
وی گفت: مسئولان سازمان لیگ، برخی از مدیران باشگاهها و مسئول کمیته وضعیت در این جلسه حضور داشتند. با آقای وزیر هم در مورد ادامه رقابتها مشورت کردیم. در حال حاضر حدود ۶۲ بازی از مسابقات لیگ برتر فوتبال باقی مانده که بازی این تعداد بازیها انجام شود تا قهرمان و نایب قهرمان مشخص و به Afc اعلام کنیم.
رییس فدراسیون فوتبال گفت: البته زمان آن گذشته اما ما یک تا دو ماه وقت گرفتیم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم. موضوع بعدی بازیکنان خارجی لیگ برتر فوتبال هستند که برخی از فدراسیونهای آنها به خصوص ازبکستان به Afc فشار آورده که ۵ ۶ بازیکن اصلی تیم ما که قرار است در جام جهانی بازی کنند، در لیگ ایران هستند.
تاج عنوان کرد: این بازیکنان هم به باشگاههای خودشان فشار آوردند به خصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که زمینه بازیها را فراهم کنید ما باید در جام جهانی بازی کنیم. البته بازیکنان خودمان هم همین شرایط را دارند.ما در حال آماده شدن برای جام جهانی هستیم، دو بازی خوب در فیفادی انجام دادیم و باید در مورد لیگ تصمیمگیری کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: در حال تنظیم نامهای برای باشگاهها هستیم که ممکن است به زودی لیگ شروع شود.تاریخ آن هنوز مشخص نیست اما به صورت مجتمع و در یک شهر این ۶۲ بازی را برگزار میکنیم. البته الان هنوز شهر آن هم مشخص نیست.
تاج خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جنگی که در آن هستیم فعلا هنوز زمان و شهر برگزاری مسابقات لیگ مشخص نشده است. در حال حاضر جنگ برای کشور، مردم و فوتبال ایران در اولویت است. هر موضوعی که جنگ را بیرونق کند ما از آن دوری میکنیم، اصل موضوع رسیدگی به جنگ است ولی فوتبال هم کنار آن اداره میکنیم تا بیگانگان که فکر میکنند ایران تمام شده و هیچ اتفاقی در آن رخ نمیدهد، ببینند که تیم ملی به فیفادی میرود و الان هم در حال طراحی برگزاری لیگ هستیم.
تاج در مورد شرایط تیم ملی فوتبال خاطر نشان کرد: کادر فنی در این شرایط فوقالعاده خوب کارشان را انجام میدهند. در این شرایط دشوار محیطی کادر فنی به خوبی و مستمر کارش را انجام میدهد. ما مربی خارجی در ترکیب تیم ملی داشتیم که به دلیل شرایط خاص نتوانستند در بازی ترکیه ما را همراهی کنند که در آینده در مورد آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر این مربیان به تیم ملی نیامدند ممکن است تغییراتی ایجاد شود ولی آنها با ما قرارداد دارند و باید بیایند و کارشان را انجام دهند. تیم ملی هم در حال پیگیری برنامهها و بازیهای خودشان است. کار زیبندهای بازیکنان تیم ملی کردند و با دانشآموزان میناب همراه شدند و به دنیا فهماندند چه جنابتی در کشور ما انجام شده است. همان روز اول و در جریان مذاکره ۱۶۸ دانشآموز در مدرسه شهید کردند.این جنایت جنگی است و بالاتر از آن نداریم.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: فوتبالیستها این فاجعه را به همه دنیا نشان دادند. بازی دوم هم انجام خواهد شد و تصمیمگیری جدی خواهیم داشت. باید تیم ملی را در همه زمینهها یاری کنیم تا بتواند بازیهای خوبی انجام دهد.
