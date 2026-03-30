به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویب بودجه درحالی صورت می گیرد که رژیم اسرائیل درحال جنگ در جبهه های مختلف است.

کنست در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان بخشی از به‌روزرسانی بودجه و با در نظر گرفتن عملیات غرش شیر، بیش از ۳۰ میلیارد شِکِل (تقریباً ۱۰ میلیارد دلار) به بودجه وزارت دفاع اضافه شده و آن را به بیش از ۱۴۲ میلیارد شِکِل رسانده است.»

کل هزینه‌های پیشنهادی برای سال ۲۰۲۶ تقریباً ۸۵۰ میلیارد شِکِل یا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است.

بر اساس اعلام سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، بودجه پیشنهادی کابینه بنیامین نتانیاهو با ۶۲ رأی موافق در برابر ۵۵ رأی مخالف در کنست به تصویب رسیده است.

همچنین در جریان این رأی‌گیری، اختصاص صدها میلیون شِکِل به مدارس آموزش حریدی که از خدمت نظامی معاف هستند، به تصویب رسیده است.

به گزارش تایمز اسرائیل، بودجه تصویب شده توسط کنست بزرگترین بودجه در تاریخ اسرائیل است.