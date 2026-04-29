به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، این اتفاق به عنوان بخشی از تظاهراتی رخ داد که توسط یهودیان ارتدکس افراطی در مرکز و جنوب اراضی اشغالی سازماندهی شده بود و یک روزنامه عبری زبان آن را «تنشی خطرناک» توصیف کرد.

رادیو ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد: «معترضان ارتدکس افراطی به حیاط خانه «یووال یامین»، رئیس پلیس در اشکلون حمله کردند و به دستگیری فراریان ارتدکس افراطی از خدمت سربازی توسط پلیس نظامی در روزهای اخیر اعتراض کردند.»

به گفته پلیس رژیم اسرائیل، تقریباً ۲۰۰ معترض در تظاهرات بیرون خانه یامین شرکت کردند.

این ایستگاه رادیویی به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست که نامش فاش نشد، گفت که برخی از معترضان از دیوار خانه پریدند و به حیاط حمله کردند.

منبع ذکر شده افزود: «سرتیپ یامین در زمان حادثه در خانه نبود، اما همسر و فرزندانش در داخل خانه سنگر گرفتند.»

این منبع نظامی تصریح کرد که پلیس رژیم پیشتر، از تظاهرات برنامه‌ریزی شده اطلاع داشت اما نتوانست از ورود غیرمجاز جلوگیری کند.

از سوی دیگر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» ورود غیرقانونی به منزل فرمانده پلیس نظامی را «تنشی خطرناک» توسط حریدی‌ها (یهودیان ارتدوکس افراطی) توصیف کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم، این حادثه را محکوم کردند و خواستار برخورد شدید با عاملان آن شدند.

در همین حال، به گزارش کانال ۱۲، صدها حریدی با تظاهرات در تقاطع گلدا مایر در غرب قدس، سعی کردند جاده را مسدود کنند که منجر به درگیری با پلیس رژیم شد.

پیش از این، عصر سه‌شنبه، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گزارش داد که تظاهرکنندگان حریدی بزرگراه ۴ را در ورودی بنی براک (در مرکز سرزمین های اشغالی) مسدود کردند.

تظاهرکنندگان شعارهایی از جمله «ما ترجیح می‌دهیم بمیریم تا به خدمت سربازی برویم» سر دادند و پلاکاردهایی با عباراتی مانند «سکولاریسم بدتر از مرگ است» در دست داشتند. به گفته همین منبع، آنها همچنین پرچم رژیم اسرائیل را آتش زدند.

پیشتر روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داده بود که در پی تشدید تنش‌ها بر سر خدمت اجباری، اعتراضات گسترده یهودیان حریدی در نزدیکی بنی‌براک در سرزمین های اشغالی فلسطین به انسداد یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی منجر شد و اختلال جدی در تردد ایجاد کرد.

حریدی‌ها (یهودیان اردتودکس افراطی) خواستار معافیت کامل دانشجویان دینی از خدمت سربازی و شرکت در جنگ هستند، اما در مقابل بخش بزرگی از صهیونیست‌ها خواستار برابری همه در خدمت نظامی هستند. افزون بر این، ارتش رژیم نیز به شدت به نیروی انسانی به‌ویژه نیروی عملیاتی نیاز دارد.

مارس گذشته، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی درباره فروپاشی ارتش از درون به دلیل کمبود شدید سرباز هشدار داد و خاطرنشان کرد که فشارهای عملیاتی و امتناع یهودیان ارتدکس افراطی (حریدی‌ها) از به خدمت گرفتن سربازان، اثربخشی نیروها را تهدید می‌کند. او خواستار تمدید خدمت اجباری سربازی شد.

حریدی‌ها حدود ۱۳ درصد از ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن در اراضی اشغالی را تشکیل می‌دهند و از خدمت سربازی امتناع کرده و ادعا می‌کنند که زندگی خود را وقف مطالعه تورات می‌کنند. آنها معتقدند که ادغام در جامعه سکولار، هویت مذهبی و تداوم جامعه آنها را تهدید می‌کند.