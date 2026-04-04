  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۸

بازیکن تیم پرسپولیس:

برای وطن جان می‌دهیم/قطعا پیروز می‌شویم

برای وطن جان می‌دهیم/قطعا پیروز می‌شویم

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در تجمع مردمی گفت: دشمن قطعا شکست خواهد خورد و ما مثل همیشه با حضور ملت پیروز می شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابنده‌لو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس جمعه شب با حضور در تجمعات شبانه مردم در حمایت از کشورمان ایران، اظهار کرد: ایران کشوری با قدمت، با تمدن و بزرگ است و همیشه همین‌طور با عظمت باقی خواهد ماند.

وی افزود: باید به مردم شریف و دوست‌داشتنی ایران بابت حضور در تجمعات شبانه در حمایت از کشورمان دست مریزاد گفت. آنها نشان دادند بهترین و باوفاترین مردمان دنیا هستند.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونسیتی جنایت جنگی را از بمباران مدرسه میناب شروع کرد که دانش‌آموزان بی‌گناه دختر و پسر را به شهادت رساند. در ادامه، دشمن مراکز درمانی و ورزشگاه‌ها را هدف قرار داده است و امیدوارم به زودی تاوان این جنایت‌ها را پس بدهد.وی در پایان گفت: همیشه دست برتر با مردم ایران است و به طور حتم در این جنگ دشمنان را شکست خواهیم داد.

کد مطلب 6790905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها