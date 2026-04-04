به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابنده‌لو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس جمعه شب با حضور در تجمعات شبانه مردم در حمایت از کشورمان ایران، اظهار کرد: ایران کشوری با قدمت، با تمدن و بزرگ است و همیشه همین‌طور با عظمت باقی خواهد ماند.

وی افزود: باید به مردم شریف و دوست‌داشتنی ایران بابت حضور در تجمعات شبانه در حمایت از کشورمان دست مریزاد گفت. آنها نشان دادند بهترین و باوفاترین مردمان دنیا هستند.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونسیتی جنایت جنگی را از بمباران مدرسه میناب شروع کرد که دانش‌آموزان بی‌گناه دختر و پسر را به شهادت رساند. در ادامه، دشمن مراکز درمانی و ورزشگاه‌ها را هدف قرار داده است و امیدوارم به زودی تاوان این جنایت‌ها را پس بدهد.وی در پایان گفت: همیشه دست برتر با مردم ایران است و به طور حتم در این جنگ دشمنان را شکست خواهیم داد.