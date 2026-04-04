۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

آیین چهلم شهدای دانش‌آموز میناب در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود

آیین چهلم شهدای دانش‌آموز میناب در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برگزاری آیین چهلم شهدای دانش‌آموز میناب در خیابان حجاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برگزاری آیین چهلمین روز شهادت کودکان میناب در تهران خبر داد و اظهار کرد: این آیین از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ حد فاصل خیابان دکتر فاطمی و بلوار کشاورز تهران برپا خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آیین چهلم نوگلان دانش‌آموز میناب با حضور داوران و مجریان برنامه «محفل ستاره‌ها» و سایر مجریان برنامه‌های کودک و نوجوان، هنرمندان و مسئولان کانون پرورش فکری مقابل مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار می‌شود.

بر اساس این خبر، ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب در حمله‌های جنایتکارانه دشمنان آمریکایی صهیونی روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند.

یادآوری می‌شود غرفه یادمان فرشتگان دبستان شجره طیبه میناب و دیگر کودکان شهید قربانی جنگ آمریکایی‌صهیونی نیز در پیاده‌راه خیابان حجاب مقابل مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برپاست.

زینب آزاد

