  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

استقلال متقاضی حضور در لیگ نخبگان آسیا شد

مدیران باشگاه استقلال معتقدند در صورت عدم ازسرگیری مسابقات لیگ برتر، این تیم به عنوان صدرنشین باید در لیگ نخبگان آسیا برای فصل آینده حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با گذشت ۲۲ هفته از مسابقات لیگ برتر صدرنشین است و با آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان و توقف مسابقات ورزشی هنوز تکلیف ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر به طور دقیق مشخص نشده است.

در همین حال مدیران باشگاه استقلال معتقدند در صورتی که لیگ برتر از سرگرفته نشود این تیم به عنوان صدرنشین حال حاضر باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به عنوان نماینده ایران در فصل آینده لیگ نخبگان آسیا معرفی شود.

پیش از این چنین صحبتی مطرح شده بود که برخی از باشگاه ها از جمله باشگاه پرسپولیس با آن مخالفت کرده بودند و باید دید طی روزهای آینده چه تصمیمی در این رابطه از سمت مسئولان ذی ربط گرفته خواهد شد.

کد مطلب 6791048
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها