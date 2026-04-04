استقلال متقاضی حضور در لیگ نخبگان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با گذشت ۲۲ هفته از مسابقات لیگ برتر صدرنشین است و با آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان و توقف مسابقات ورزشی هنوز تکلیف ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر به طور دقیق مشخص نشده است.

در همین حال مدیران باشگاه استقلال معتقدند در صورتی که لیگ برتر از سرگرفته نشود این تیم به عنوان صدرنشین حال حاضر باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به عنوان نماینده ایران در فصل آینده لیگ نخبگان آسیا معرفی شود.

پیش از این چنین صحبتی مطرح شده بود که برخی از باشگاه ها از جمله باشگاه پرسپولیس با آن مخالفت کرده بودند و باید دید طی روزهای آینده چه تصمیمی در این رابطه از سمت مسئولان ذی ربط گرفته خواهد شد.