به گزارش خبرنگار مهر، کلارنس سیدورف در اواخر فصل گذشته و برای کمک به بخش مدیریتی و ... به عنوان مشاور علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب و معرفی شد.

سیدورف بر خلاف انتظار مدیران و هواداران استقلال نتوانست انتظارات را برآورده کند و تعداد سفرهای او به تهران و حضور در کنار مدیران این باشگاه حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید.

او در بحث نقل‌ و انتقالاتی هم نتوانست بازیکن بزرگی را به استقلال بیاورد و ارتباط های اخیر او با مدیران استقلال در حد احوال پرسی معمولی بوده و در حالی که قرار بود او هر ماه سفری به تهران داشته باشد اما از انجام این کار صرف نظر کرد.

با توجه به عملکرد ضعیف سیدورف و نارضایتی مدیران استقلال قرارداد او برای سال دوم تمدید نخواهد شد و در پایان فصل او از جمع آبی ها جدا می شود.