۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

کلارنس سیدورف از استقلال جدا می‌شود

با توجه به عدم‌ همکاری های لازم با باشگاه استقلال، قرارداد سیدورف تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلارنس سیدورف در اواخر فصل گذشته و برای کمک به بخش مدیریتی و ... به عنوان مشاور علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب و معرفی شد.

سیدورف بر خلاف انتظار مدیران و هواداران استقلال نتوانست انتظارات را برآورده کند و تعداد سفرهای او به تهران و حضور در کنار مدیران این باشگاه حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید.

او در بحث نقل‌ و انتقالاتی هم نتوانست بازیکن بزرگی را به استقلال بیاورد و ارتباط های اخیر او با مدیران استقلال در حد احوال پرسی معمولی بوده و در حالی که قرار بود او هر ماه سفری به تهران داشته باشد اما از انجام این کار صرف نظر کرد.

با توجه به عملکرد ضعیف سیدورف و نارضایتی مدیران استقلال قرارداد او برای سال دوم تمدید نخواهد شد و در پایان فصل او از جمع آبی ها جدا می شود.

کد مطلب 6791124
بهنام روان پاک

    پربازدیدها

    پربحث‌ها