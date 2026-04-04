۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

گرمسار میزبان ۹ مرکز بهزیستی است؛ یک هزار و ۳۰۰ نفر زیر چتر حمایت

گرمسار میزبان ۹ مرکز بهزیستی است؛ یک هزار و ۳۰۰ نفر زیر چتر حمایت

گرمسار- مدیرکل بهزیستی سمنان از فعالیت ۹ مرکز در گرمسار خبر داد و گفت: یک هزار و ۳۰۰ نفر جامعه هدف تحت پوشش این مراکز هستند که بیشترین آنان را معلولان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری گرمسار با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در محل دانشگاه این شهرستان از وجود ۹ مرکز بهزیستی در گرمسار خبر داد و اظهار داشت: شش مرکز در حوزه اعتیاد، یک مرکز نگهداری کودکان و یک مرکز نگهداری پسران بالای ۱۴ سال تحت پوشش بهزیستی است.

وی به موضوع اجرای طرح اشتغال از بهمن ماه سال گذشته در استان خبر داد و افزود: از تعداد ۱۵۰ نفر به صورت استانی ۱۵ مددجو از غرب استان هستند.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان تعداد جامعه هدف گرمسار را یک هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: بیشترین تعداد مددجویان گرمسار را معلولان شامل می شود.

نسیمی از برقراری یک هزار و ۸۰۰ تماس با سامانه ۱۴۸۰ بهزیستی طی ۳۵ روز اخیر شرایط جنگ در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: این تماس ها نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.

وی از فعالیت ۲۸ پایگاه سلام محله در استان سمنان با ثبت نام چهار هزار و ۴۰۰ نفر خبر داد و افزود: هزار نفر از ثبت نامی ها در غرب استان سمنان رخ داده است.

کد مطلب 6791237

