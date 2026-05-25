به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه انجمن افراد دارای معلولیت طی سال جاری در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان هدف این نشست را رفع چالش ها و بهبود کیفیت خدمات رسانی بهزیستی بعنوان کرد و افزود: به این منظور می طلبد تا برای بیان مطالبات جامعه هدف انجمن استانی ایجاد شود.

وی به ضرورت تشکیل انجمن استانی تاکید کرد و ادامه داد: مشکلاتی نظیر مناسب سازی اماکن، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی، نبود مکان برای فعالیت انجمن ها و وجود مشکلات پیش رو توانمندسازی توان خواهان از طریق این انجمن واحد بهتر قابل پیگیری است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان مسکن و اشتغال را از سیاست‌های این سازمان دانست و توضیح داد: در حوزه مسکن برای کاهش فشار تورم بر اجاره بها ودیعه مسکن پرداخت می‌شود.

نسیمی ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط و مددجویان تحت پوشش باید ابتدا در بهزیستی شهرستان پرونده تشکیل دهند و از آن طریق موضوع مسکن را پیگیری کنند.

وی تعهد اشتغال بهزیستی را برای سال گذشته ۴۰۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: برای ۴۱۵ نفر اشتغال ایجاد شد که در بهزیستی فراتر از وام می کوشیم تا نگاه به سمت ایجاد اشتغال پایدار سوق پیدا کند.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان تصریح کرد: از انجمن ها درخواست داریم تا در حوزه اشتغال به تأسیس نیروگاه های خورشیدی و بهره مندی سود حاصله از آن به نفع معلولان وارد میدان شوند.

به گزارش مهر، در این نشست نمایندگان انجمن‌های نابینایان، ناشنوایان و جسمی-حرکتی از سراسر استان حضور داشتند که بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های خودِ مددجویان در فرآیند سیاست‌گذاری و ارائه خدمات تاکید شد.