روایتی از پشتیبانی بانوان خمیر از رزمندگان؛ بیش از ۱۲ هزار غذا طبخ شد

گروه استان‌ها- خبرگزاری مهر، اسرا برکم: جنگ تحمیلی سوم، برای ملت ایران، تبدیل به حماسه‌ای بود بی‌بدیل و تمام‌نما که در آن تمامی ارکان یک ملت در برابر هجوم دشمن صف‌آرایی می‌کنند. مردم ایران، غیر از رشادت در جبهه‌ها، در شهرها و روستاهای پشت جبهه نیز حضوری فراموش‌ناشدنی دارند. آنان به پیروی از فرمان هوشمندانهٔ رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای و تأکید سردار سید مجید موسوی، هرگز سنگر خیابان‌ها، بازارها، مساجد و محله‌ها را خالی نکردند. اما این پایان ماجرا نبود؛ آنان سنگری دیگر نیز برای خود تعریف کردند: سنگر پشتیبانی از جبهه‌ها و پشت‌جبهه‌سازی.

این سنگر جدید، جایی بود که مردمی که نیاز به حضورشان در میدان رزم نبود با تهیهٔ آذوقه، پذیرایی از رزمندگان و پخت غذا،سهم خود را در دفاع از میهن ادا می‌کنند.

آن‌ها به خوبی می‌دانند که هر قرص نانی که به جبهه می‌رسد، قوتی برای ذلیل کردنِ بیشتر دشمنان است از این رو بانوان شهر بندرخمیر با راه‌اندازی سنگری مقدس در این امر مشارکت کردند.

ستاد پشتیبانی بانوان بندرخمیر از جنگ از روز اول حمله به کشور کار خود را آغاز کرد

پروانه سربخش، مسئول ستاد پشتیبانی بانوان بندر خمیر از جبهه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عزیز انقلاب، از ایثارگری خاموش اما گسترده زنان شهرستانش گفت.

او با اشاره به شروع جنگ رمضان، بیان کرد: از همان روز اول جنگ، ستاد پشتیبانی بانوان کار خود را آغاز کرد و بانوان در قالب یک احساس مسئولیت جمعی، کار خود را برای حمایت از رزمندگان اسلام آغاز کردند.

طبخ بیش از ۱۲ هزار وعده غذای گرم

سربخش با اشاره به آمار عملیاتی این حرکت مردمی افزود: تا امروز، بیش از بر ۱۲ هزار وعده غذای گرم و میان‌وعده برای رزمندگان تهیه و ارسال شده است.

وی در توضیح ساختار این ستاد پشتیبانی گفت: ما به جای هرگونه تشکیلات اداری، از ظرفیت تیم‌های بانوان همیار محله استفاده کردیم. بانوان در هر کوچه و محله، خودشان مسئولیت شناسایی خانواده‌های نیازمندِ پشت جبهه و همچنین پخت غذا برای رزمندگان را بر عهده گرفتند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از بانوان در سراسر شهرستان بندرخمیر با ما همکاری می‌کنند، بدون آنکه حتی یک ریال حقوق دریافت کنند.

همه هزینه‌ها توسط مردم تأمین می‌شود

مسئول ستاد پشتیبانی بانوان بندر خمیر با تأکید بر مردمی بودن کامل این حرکت، خاطرنشان کرد: هیچ کمک دولتی یا نهادی در کار نبوده است؛ همه هزینه‌های تهیه حبوبات، برنج، گوشت، روغن و وسایل پخت‌وپز توسط خود مردم و به صورت خودجوش جمع‌آوری شده است.

سربخش عنوان کرد: بانوان ستاد پشتیبانی از جنگ حتی با گرفتن وام‌های قرض‌الحسنه کوچک، این کار را پیش برده‌اند و معنای همدلی را به نمایش گذاشته‌اند، برای ما قوطی حبوباتی که یک بانوی اهل خمیر اهدا می‌کند، ارزشی فراتر از یک تن طلا دارد.

عضو ستاد پشتیبانی بانوان بندر خمیر از جنگ: مردم پشت رزمندگان هستند

یکی از اعضای ستاد پشتیبانی بانوان بندر خمیر که در کنار دیگر زنان انقلابی برای حمایت از جبهه مقاومت فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دلیل حضورم در این ستاد، انجام یک کار کوچک اما مؤثر برای رزمندگان است؛ هرچند ناچیز، اما از ته دل و با تمام توانم انجامش می‌دهم.

وی با ابراز حس خوب از حضور در جمع پشتیبانان جبهه مقاومت، افزود: پیام من به رزمندگان این است که بدانند مردمِ تمام کشور پشت آن‌ها ایستاده‌اند و همه جانبه از آن‌ها حمایت می‌کنند.

این عضو ستاد پشتیبانی بانوان، تأکید کرد: ما تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا رزمندگان احساس تنهایی نکنند و بدانند پشت جبهه، پشتیبانانی صمیمی و پرانرژی دارند.

بانوی فعال در پشتیبانی از جبهه مقاومت: از ابتدای جنگ رمضان در خدمت رزمندگان هستم

یکی دیگر از بانوان فعال در ستاد پشتیبانی از جبهه بندر خمیر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف من از آمدن به این ستاد، کمک به رزمندگان اسلام است و خدا را شاکرم که این توفیق نصیبم شده از اول جنگ رمضان اینجا مشغول به فعالیت باشم.

وی با اشاره به حس خوب خدمت به برادران رزمنده، افزود: اینجا خدمت کردن به برادران حس بسیار خوبی دارد. من به شما رزمندگان کشورمان خدا قوت می‌گویم و تأکید می‌کنم که مردم ما تا آخرین لحظه پیروزی، پشت نظام و پشت شما رزمندگان عزیز هستند.

این بانوی فعال در ستاد پشتیبانی، در پایان خاطرنشان کرد: ما تا پایان راه همراه شما هستیم. خدا قوت و ان‌شاءالله پیروزی نهایی از آن جبهه حق باشد.