۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

۷۱ نوزاد در دامغان متولد شدند؛ روایت زندگی در دل بحران

دامغان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تولد ۷۱ نوزاد طی روزهای بحرانی جنگ در دامغان خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی کادر درمان حال این نوزادان و مادران مساعد است.

علی رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولد ۷۱ نوزاد طی روزهای بحرانی جنگ در بیمارستان ولایت دامغان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۳۶ نفر پسر و ۳۵ نوزاد دختر هستند.

وی با اشاره به اینکه این آمار از تاریخ نهم اسفند ماه لغایت شانزدهم فروردین ثبت شدند، افزود: خوشبختانه حال عمومی این نوزادان و مادران مساعد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تاکید بر اینکه تولد هر نوزاد نشان دهنده این موضوع که زندگی همچنان در جریان است، افزود: مدافعان سلامت هنگام با مدافعان وطن در خط مقدم خدمت رسانی حضور دارند.

رشیدی پور از عملکرد کادر درمان بیمارستان ولایت دامغان تقدیر کرد و اظهار داشت: با تلاش کادر درمان با وجود همه تهدیدها و نگرانی ها در سایه جنگ مشکلی متوجه نوزادان و مادران نبوده است‌.

وی ادامه داد: تولد این نوزادان یادآور استمرار حیات و امید به آینده در روزهای حساس و پر التهاب ناشی از شرایط جنگی حاکم در کشور است.

