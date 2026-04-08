۷۱ نوزاد در دامغان متولد شدند؛ روایت زندگی در دل بحران

علی رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولد ۷۱ نوزاد طی روزهای بحرانی جنگ در بیمارستان ولایت دامغان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۳۶ نفر پسر و ۳۵ نوزاد دختر هستند.

وی با اشاره به اینکه این آمار از تاریخ نهم اسفند ماه لغایت شانزدهم فروردین ثبت شدند، افزود: خوشبختانه حال عمومی این نوزادان و مادران مساعد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تاکید بر اینکه تولد هر نوزاد نشان دهنده این موضوع که زندگی همچنان در جریان است، افزود: مدافعان سلامت هنگام با مدافعان وطن در خط مقدم خدمت رسانی حضور دارند.

رشیدی پور از عملکرد کادر درمان بیمارستان ولایت دامغان تقدیر کرد و اظهار داشت: با تلاش کادر درمان با وجود همه تهدیدها و نگرانی ها در سایه جنگ مشکلی متوجه نوزادان و مادران نبوده است‌.

وی ادامه داد: تولد این نوزادان یادآور استمرار حیات و امید به آینده در روزهای حساس و پر التهاب ناشی از شرایط جنگی حاکم در کشور است.