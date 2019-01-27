بهراد پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۸۵ هزار دامغانی تحت پوشش سامانه یکپارچه بهداشت قرار دارند، ابراز داشت: ۸۷ درصد از مردم دامغان با ثبت‌نام در سامانه یکپارچه بهداشت و درمان مراقبت‌های بهداشتی را به صورت رایگان دریافت کردند.

وی بابیان اینکه در دامغان ۳۲ خانه بهداشت و ۱۱ مرکز جامع سلامت شهری وجو دارد، اضافه کرد: تاکنون ۶۵ هزار و ۸۶۲ نفر در شهر، ۱۲ هزار و ۵۴۳ نفر در روستا و شش هزار و ۳۲۴ نفر در حاشیه شهر (مسکن مهر) از خدمات سامانه یکپارچه بهداشت و درمان (سیب) بهره‌مند شدند.

مرگ و میر مادران در دامغان صفر درصد

مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان بابیان اینکه مرگ میر مادران در دامغان صفر درصد گزارش می‌شود، ابراز داشت: این رقم بر اساس آمار کشوری ۲۰ درصد در مقابل ۱۰۰ هزار تولد نوزاد بود که این آمار در دامغان کنترل‌شده است.

پورمحمدی در ادامه تصریح کرد: میزان امید به زندگی در دامغان هم‌اکنون ۷۹ سال است که این میزان قبل از انقلاب ۵۶ سال گزارش می‌شد.

وی بابیان اینکه قبل از انقلاب در دامغان هیچ پایگاه اورژانس جاده‌ای وجود نداشت، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱ پایگاه در شهرستان فعالیت دارند که به مردم خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

فعالیت ۱۰۰ خیر حوزه بهداشت و درمان در دامغان

مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان بابیان اینکه قبل از انقلاب یک‌دندان پزشک در شهرستان فعال بود، ابراز داشت: اکنون ۴۰ دندان‌پزشک در بخش‌های خصوصی و دولتی این شهرستان مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

پورمحمدی بابیان اینکه مرگ نوزادان در دامغان در قبل از انقلاب ۱۰۳ مورد به ازای یک هزار تولد بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر مرگ نوزادان پنج مورد به ازای هر یک هزار تولد نوزاد است.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب پنج پزشک عمومی از کشورهای پاکستان و هندوستان در دامغان به طبابت می‌پرداختند که اکنون ۴۴ پزشک عمومی و ۴۹ پزشک متخصص به مردم و بیماران دامغانی خدمات ارائه می‌دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان همچنین افزود: در شهرستان ۱۰۰ خیر سلامت با حوزه‌های بهداشت و درمان دامغان در طول سال همکاری دارند که در امر کمک مالی و خرید تجهیزات پزشکی مشارکت می‌کنند.

به گزارش مهر، شهرستان دامغان دارای ۱۰ پایگاه بهداشتی و درمانی، ۱۱ مرکز جامع سلامت شهری و ۱۱ پایگاه اورژانس ۱۱۵ است.