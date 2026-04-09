وزیر نیرو: مازاد تولید برق در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو با اشاره به بازدیدهای میدانی از مراکز صنعت برق کشور اظهار کرد: امروز از برخی مراکز زیرساختی بازدید داشتیم و خوشبختانه با وجود تهدیداتی که شب گذشته علیه این مراکز مطرح شده بود، شاهد هوشیاری و حضور آگاهانه مردم بودیم.
وی در مصاحبه با سیما افزود: مردم با حضور در اطراف نیروگاهها و ایجاد زنجیرههای انسانی نشان دادند که این تأسیسات را متعلق به خود میدانند؛ زیرا که برق تولیدی این نیروگاهها به خانههای همه هموطنان میرسد.
وزیر نیرو ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق گفت: جا دارد از همه همکاران پرتلاش این حوزه تشکر کنم؛ افرادی که برخی از آنها بیش از ۴۰ شب استراحت کافی نداشتهاند و با تلاش شبانهروزی، توانستهاند پایداری شبکه برق را حفظ کنند.
علیآبادی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت مازاد تولید برق در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این وضعیت به شدت وابسته به میزان مصرف است و در صورت افزایش مصرف، طبیعی است که فشار بیشتری به شبکه وارد شود.
وزیر نیرو تأکید کرد: همانگونه که در دوران سخت گذشته در کنار یکدیگر بودیم، امروز لازم است با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از برق، به یکدیگر کمک کنیم؛ بهویژه در شرایطی که در آستانه ورود به فصل گرما قرار داریم.
وی با اشاره به حمله به صنایع کشور تصریح کرد: دشمنان در اقدامات خود نشان دادهاند که به هیچ زیرساختی رحم نمیکنند و بهصورت هدفمند تأسیسات صنعت برق نیروگاهها را مورد حمله قرار میدهند و در بسیاری از موارد، نیروگاهها را بهعنوان اهداف اصلی انتخاب میکنند.
علیآبادی ادامه داد: با این وجود، متخصصان صنعت برق کشور تلاش کردهاند در صورت بروز آسیب، با جبران سریع و مدیریت مناسب، کمبودها را برطرف و برق مورد نیاز بخشهای مختلف از جمله صنعت را تأمین کنند.
وزیر نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی مردم و ادامه تلاش خادمان صنعت برق، بتوانیم شرایط را به بهترین شکل مدیریت کرده و پایداری شبکه را حفظ کنیم؛ و به صنایع برای تامین برق کمک کنیم.
