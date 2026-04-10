به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تجلیل از متن فاخر و فخیم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) که سرشار از عشق به مولا والد شهید واظهار ادب به علما و تواضع به مردم است، بیانیه تحلیلی - راهبردی صادر کرد.

متن بیانیه تحلیلی - راهبردی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیام حکیمانه، فقیهانه، غنی وقویم رهبر فرهمند انقلاب، باز هم دلهای مومنان و آزادگان را آرامش بخشید و تداوم و استمرار شجاعت و صراحت و بلاغت رهبر شهید و والد جلیل القدرش در بیان و بنان و بنیان فرزند برومند و رهبر سوم انقلاب متجلی شد و مردم نقشه راه خود را به روشنی یافتند.بازخوانی اهم محورهای راهبردی پیام ضرورت همه دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای و فرهنگی کشور است:

محور اول: موقعیت‌شناسی راهبردی — چهل روز پس از مصیبت کبری:

پیام رهبر انقلاب در چهلمین روز شهادت قائد عظیم‌الشأن، نشانه موقعیت‌شناسی حکمت پایه و سند راهبردی ماندگار در مدیریت مرحله گذار و سخت اکنونی انقلاب اسلامی است. این پیام در شرایطی صادر می‌شود که انقلاب اسلامی با «بزرگترین حماسه‌ها و سنگین‌ترین داغ‌ها» روبروست و دشمنان اسلام بزرگ‌ترین جنایت و سبعیت خود را رقم زده‌اند و جنگ تحمیلی سوم همچنان در جریان و سریان است و ملت ایران در میانه آزمون تاریخی خود قرار دارد. رهبر انقلاب با هوشمندی فقه بنیان و قرآن پایه، با منطق قویم قرآنی «عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیرٌ لکم»، مصیبت را به «بیداری » و «آغاز مرحله جدیدی از رشد و استقامت» تبدیل می‌کنند.این انتقال ، بزرگترین کمک به ملت داغدار در خلق حماسه های پسینی است. بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب «اگر بر فرض، ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظام رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند، سنگین‌تر از قبل به نظر می‌رسد». این فراز، از منظر تحلیل گفتمانی و راهبردی، حاوی چندین لایه معنایی عمیق است:

۱. منطق سکوت و حضور در لحظات «سکوت صحنه نبرد نظام» به معنای توقف مقاومت و یا ایستایی جنگ ترکیبی نیست، بلکه تغییر سطح و شکل نبرد و تطور شیوه مبارزه است و نظام جمهوری اسلامی در برخی مقاطع، به اقتضای حکمت راهبردی، ممکن است در سطح رسمی و دولتی وارد فاز «سکوت تاکتیکی و صبر راهبردی» شود اما این سکوت رسمی، خلأ مشروعیت اجتماعی و سکوت خیابانی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه اتفاقا این خلأ تاکتیکی را باید «آحاد مردم» با حضور استراتژیک پر کنند. این منطق «دیپلماسی عمومی» در برابر «دیپلماسی رسمی» است — زمانی که دستگاه دیپلماتیک رسمی در مذاکره است، صدای مردم در میادین، پشتوانه آن مذاکره می‌شود.

۲. تقسیم‌بندی راهبردی میدان‌های حضور مردمی: رهبر انقلاب سه میدان مشخص را نام می‌برند: میادین، محلات، مساجد*— این سه‌گانه جالب و مثلث جذاب یک نقشه راه عملیاتی است:

میادین فضای عمومی و نمایش قدرت اجتماعی انقلاب در سطح ملی و بین‌المللی هستند و محلات بافت مویرگی جامعه — جایی که انقلاب از پایین به بالا تغذیه می‌شود و دشمن قادر به نفوذ در آن نیست و مساجد کانون‌های معنوی-سیاسی که از صدر اسلام تا امروز، مرکز فرماندهی مقاومت بوده‌اند.مسجدی که سنگر است و محله ای که کانون مبارزه است هم افزایی می‌کنند و مردم محله با اقتدا به کانونیت مسجد راه را می یابند و در میدان، تبرز و تبرج می‌کنند. این سه‌گانه نشان می‌دهد که رهبر انقلاب، حضور مردمی را در یک شبکه توزیع‌شده و مقاوم می‌بینند که دشمن قادر به خاموش کردن آن نیست.

۳. «وظیفه سنگین‌تر» — تکلیف‌شناسی در مرحله گذار: تعبیر «سنگین‌تر از قبل» یک پیام روشن به نخبگان و آحاد ملت دارد. در شرایط عادی، حضور مردمی یک «فضیلت» است. اما در مرحله‌ای که نظام در سطح رسمی وارد فاز سکوت تاکتیکی شده، این حضور به تکلیف شرعی-سیاسی ارتقاء می‌یابد و «آحاد مردم» — نه فقط نخبگان و مسئولان — مخاطب این تکلیف هستند؛ این دموکراتیزه‌کردن مسئولیت انقلابی است که رهبر شهید نیز متخصص آن بود و همه مسائل را با حضور مردم حل می‌کرد.

محور دوم: «فریادهای شما در میادین، در نتیجه مذاکرات مؤثر است»:

این جمله، یکی از صریح‌ترین و راهبردی‌ترین اظهارات رهبر انقلاب در باب رابطه قدرت نرم مردمی و دیپلماسی رسمی است. رهبر انقلاب یک معادله علّی - معلولی صریح ترسیم می‌کنند: حضور مردمی در میادین، افزایش اهرم فشار و در نتیجه مذاکرات موثرتر. این منطق بر چند اصل استوار است:

اول — اصل پشتوانه اجتماعی مذاکره: هیچ دیپلماسی‌ای بدون پشتوانه اجتماعی قوی، در برابر قدرت‌های بزرگ دوام نمی‌آورد. مذاکره‌کننده‌ای که پشت سرش میلیون‌ها نفر در میادین ایستاده‌اند، از موضع قدرت مذاکره می‌کند.

دوم — اصل هزینه-فایده برای طرف مقابل: وقتی دشمن می‌بیند که ملت ایران علی‌رغم فشار، همچنان در صحنه است، محاسبه هزینه-فایده تداوم فشار را تغییر می‌دهد. این همان «بازدارندگی اجتماعی» است.

سوم — اصل مشروعیت بین‌المللی: حضور مردمی گسترده، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهانی تثبیت می‌کند و دست دشمن را در روایت‌سازی علیه ایران می‌بندد.

چهارم — اصل وحدت راهبردی: این جمله رهبر انقلاب، پیام مهم به کسانی دارد که تصور می‌کنند «حضور در میادین» با «مذاکره» در تضاد است. رهبر انقلاب صریحاً این دوگانه کاذب را رد می‌کنند: این دو نه تنها در تضاد نیستند، بلکه یکی شرط مؤثر بودن دیگری است.

محور سوم: ویژگی‌های قائد شهید و پیوند با مرحله جدید: پیام رهبر انقلاب، خصوصیات قائد شهید را در چند محور برجسته می‌کند:

زمان‌شناسی: درک دقیق از مقتضیات هر مرحله تاریخی؛

مجاهدت خستگی‌ناپذیر: الگوی استقامت در برابر فشار؛

کوه‌وار بودن: ثبات و استواری در برابر طوفان‌های سیاسی؛

معنویت و دعا: پیوند نبرد سیاسی با بُعد الهی این ویژگی‌ها الگوی رفتاری برای ادامه‌دهندگان راه ایشان ترسیم می‌شوند.

محور چهارم: جمع‌بندی راهبردی و توصیه‌های عملیاتی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تجلیل از متن فاخر و فخیم رهبری که سرشار از عشق به مولا والد شهید واظهار ادب به علما و تواضع به مردم است، بر اساس تحلیل فوق، موارد زیر را به عنوان اولویت‌های راهبردی اعلام می‌دارد:

یک — تبیین سکوت و حضور: باید در فضای عمومی این پیام روشن شود که «سکوت تاکتیکی نظام» به معنای عقب‌نشینی نیست؛ بلکه تغییر شکل نبرد است که مستلزم فعال‌تر شدن بدنه اجتماعی انقلاب است. هم افزایی این دو مستلزم درک تاریخی توامان حاکمان و مردم است.

دو — فعال‌سازی بیشتر شبکه مویرگی مساجد و محلات و تزریق خون مقاومت به این شبکه: تمرکز تبلیغات علاوه بر میادین بزرگ باید شبکه مساجد و هیئات محلی نیز باشد و هر سه به عنوان کانون‌های اصلی بسیج اجتماعی فعال شوند.

سه — روایت‌سازی از پیوند میدان و مذاکره: رسانه‌های انقلابی باید این معادله را به زبان ساده برای عموم مردم تبیین کنند: «حضور شما در میادین، پشتوانه مذاکره‌کنندگان ماست.» مردم سوخت اصلی موشک‌ها بودند و حالا پیشران مذاکرات فعال هستند.

چهار — مقابله رسانه ای با روایت دوگانه کاذب: هرگونه تلاش برای ایجاد شکاف باید با این منطق رهبر انقلاب پاسخ داده شود. دوقطبی سازی ها خلاف عقل و شرع است.

پنج — الگوسازی از قائد شهید: ویژگی‌های سید الشهدای انقلاب باید به عنوان الگوی عملی و اسوه جاری برای نسل جوان انقلاب، به‌ویژه در فضای مجازی و رسانه‌ای، بازتولید شود.رهبری که از این پس، سنجه و شاخص و معیار یک انسان تراز انقلاب اسلامی ست.این الگوسازی همچون ستاره قطبی بردارهای واگرا را همگرا میکند و ملت را منسجم تر می سازد.

والسلام علی عبادالله الصالحین

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی