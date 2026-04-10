خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی که اولین پیام از زمان برقراری آتش بس محسوب می شد، عمدتاً بر محورهای «فاز جدید مدیریت تنگه هرمز»، «جبران خسارات جنگ و خون شهیدان»، «انتقام از متجاوزان»، «وحدت جبهه مقاومت» و «پیروزی ایران علیرغم خسارات» متمرکز بود و در چارچوب چهلمین روز شهادت رهبر شهید منتشر شد.
این پیام، بازتاب گسترده ای در رسانههای خارجی داشت که در ادامه بدان اشاره می شود:
الجزیره: آیتالله مجتبی خامنهای با ادعای «پیروزی نهایی» در جنگ با اسرائیل و آمریکا، در بیانیهای که از تلویزیون قرائت شد اعلام کرد تهران خسارات جنگ را مطالبه خواهد کرد و مدیریت تنگه هرمز به «فاز جدیدی» وارد میشود.
تایمز اسرائیل: در بیانیه کتبی، رهبر عالی ایران آیتالله مجتبی خامنهای گفت «جنگ را طلب نمیکند اما حقوق خود را واگذار نخواهد کرد و همه جبهههای مقاومت را یک واحد واحد میبیند».
عرب نیوز: رهبر جدید ایران مجتبی خامنهای در پیام کتبی بیان داشت مدیریت تنگه هرمز به فاز جدیدی وارد خواهد شد و حتی با آتشبس، مردم نباید حضور در خیابانها را متوقف کنند چون صدای آنها بر نتیجه مذاکرات تأثیر دارد.
شینهوا چین: رهبر عالی ایران مجتبی خامنهای اعلام کرد مردم ایران به «پیروزی قاطع» در جنگ علیه آمریکا و اسرائیل دست یافتهاند و ایران مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی پیش خواهد برد.
آناتولی ترکیه: آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای در پیام امروز مرگ [شهادت] پدرش را «ضربه سنگین و تاریخی» خواند و تأکید کرد «مجرم متجاوزان را بیسزا رها نخواهیم کرد» و جبران خسارات، خون شهیدان و مجروحان را پیگیری میکنیم
وایون هند: رهبر معظم ایران آیتالله مجتبی خامنهای در پیام طولانی خود، هشدار داد که مدیریت تنگه هرمز به «فاز جدیدی» وارد خواهد شد و از همسایگان عرب خواست «در جای درست» بایستند و از قدرتهای غربی فاصله بگیرند.
دیلی صباح ترکیه: رهبر معظم ایران، مجتبی خامنهای، روز پنجشنبه اعلام کرد که کشور وارد «فاز جدیدی» در مدیریت تنگه هرمز استراتژیک خواهد شد، در حالی که تأکید کرد تهران جنگ را طلب نمیکند اما حقوق خود را با قاطعیت دفاع خواهد کرد و گروههای مقاومت را جبههای واحد میبیند.
