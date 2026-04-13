فلاح: کانون پرورش فکری سنگری مؤثر در تربیت نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح صبح دوشنبه در دیدار با سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، این نهاد را سنگری مؤثر در حوزه تربیت، فرهنگسازی و نقشآفرینی اجتماعی دانست و بر اظهار کرد: تخصیص بودجه برای تعمیر، تجهیز و افزایش فضاهای فرهنگی در این دو شهرستان ضرورت دارد.
وی با تجلیل از انگیزه و پویایی کارکنان و مربیان کانون اظهار داشت: تلاشهای این سرمایههای انسانی فراتر از نگاه مادی و محدودیتهای شغلی است و تعلقخاطرشان به کودکان و نوجوانان، تنها به روزهای کاری ختم نمیشود.
نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی افزود: مربیان کانون با روحیه لطیف، تعهد مثالزدنی و مهارتهای فرهنگی خود، سرمایههای انسانی ارزشمندی هستند که آینده ایران اسلامی بر آنها تکیه دارد.
فرسودگی فضاهای فرهنگی؛ ضرورت توجه جدی
فلاح با اشاره به گستردگی ظرفیتهای کانون پرورش فکری تصریح کرد: فرسودگی برخی فضاهای فرهنگی این مجموعه نیازمند توجه جدی است.
وی از حمایت خود برای تخصیص منابع مالی به منظور تعمیر، تجهیز و افزایش فضاهای فرهنگی، خرید خودرو برای توسعه مراکز سیار و فراهم کردن بسترهای لازم جهت گسترش دامنه خدماترسانی کانون در شهرستانهای رشت و خمام خبر داد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس در ادامه، بازدیدی از بخشهای مختلف مرکز فرهنگی هنری مجتمع کانون رشت و ادارهکل کانون استان گیلان داشت.
وی در گفتگو با مربیان، کارکنان و مسؤول حراست مجموعه (برادر شهید مرتضی زرین، از شهدای والامقام جنگ رمضان) بر اهمیت «صیانت از سنگر فرهنگی» تأکید کرد و گفت: هنر ایستادگی باید به نسل کودک و نوجوان منتقل شود و کانون در این مسیر نقش بیبدیلی دارد.
کانون؛ برطرفکننده خلأهای فرهنگی
«سجاد کوچکنژاد» سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، با قدردانی از نگاه فرهنگی مسؤولان، به تشریح گستره فعالیتهای کانون پرداخت و این مجموعه را نهادی «اثرگذار و مورد اعتماد خانوادهها» دانست.
وی با اشاره به فعالیت ۳۲ مرکز فرهنگیهنری ثابت، چهار کتابخانه پستی، بخش مکاتبهای آفرینشهای ادبی، چهار مرکز سیار شهری و روستایی و دو مرکز فراگیر کانون در سطح استان گفت: در شهرستانهای رشت و خمام، هشت مرکز ثابت، یک کتابخانه پستی، یک مرکز فراگیر و یک مرکز سیار شهری فعال است و این مجموعهها به همه مناطق شهری و روستایی خدماترسانی میکنند.
کوچکنژاد با اشاره به فعالیت مرکز فرهنگی هنری خمام افزود: این مرکز اکنون یکی از مراکز موفق استان است که با همراهی نمایندگان رشت و خمام در مجلس و دیگر مسؤولان آغاز به کار کرده و امروز با تکیه بر اعتماد خانوادهها، نقشی مهم در کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان ایفا میکند.
سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان بر همین اساس از ضرورت افزایش گستره فعالیتهای این مجموعه در سطح شهرستانهای رشت و خمام سخن گفت و اختصاص منابع لازم جهت تهیه و تجهیز خودرو برای راهاندازی مراکز فرهنگی هنری سیار را خواستار شد.
سرانه بالای مطالعه در مراکز کانون گیلان
وی ضمن تأکید بر اینکه هر مرکز فرهنگی هنری کانون بیش از ۱۳ هزار جلد کتاب دارد، اظهار داشت: کانون در میان مجموعههای فرهنگی استان از بالاترین سرانه مطالعه برخوردار است.
کوچکنژاد افزود: کانون با میانگین بیش از ۴۰۰ عضو در هر مرکز، میزبان نسلهای مختلف بوده و همین استمرار حضور، نشاندهنده اعتماد عمومی و اثربخشی فعالیتهای فرهنگی این نهاد است.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با بیان اینکه کانون همزمان با جنگ رمضان در شهرستانهای استان و پیادهراه فرهنگی رشت با استقرار مرکز سیار و برپایی ایستگاه فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی در محل گردهمآییهای مردمی نقشآفرین بوده است، گفت: کارکنان این مجموعه نیروهایی توانمند و بیادعا هستند و حمایت افزونتر مسؤولان از آنان ضروری است.
