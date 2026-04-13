ثبت ۲۵ هزار تماس مردمی در سامانه ۱۳۷ ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هدایتی با اشاره به برنامههای مدیریت شهری برای افزایش تعامل با شهروندان اظهار کرد: در راستای تقویت ارتباط مستقیم مردم با مدیران شهری، برای نخستینبار در سال ۱۴۰۴ جلسات «یکشنبههای شهروندی» در چهار دوره و با حضور مدیران ارشد شهرداری، شهرداران مناطق، معاونان و رؤسای سازمانهای تابعه برگزار شد.
وی افزود: همچنین در قالب برنامه «سهشنبههای پاسخگویی»، بیش از ۴۰ نشست با حضور معاونان و مدیران مناطق چهارگانه شهرداری برگزار شد که هدف آن تسریع در رسیدگی به درخواستها و پاسخگویی مستقیم به شهروندان بوده است.
این مسئول با اشاره به عملکرد مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ تصریح کرد: در سال گذشته در مجموع ۲۵ هزار و ۶۳۷ تماس با این مرکز برقرار شد که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۱۲۰ تماس در راستای راهنمایی شهروندان و ۹ هزار و ۵۱۷ تماس در خصوص طرح مسائل و مطالبات شهری بوده است.
هدایتی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۷ هزار و ۷۰۹ پیام در سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۰۱ پیام معادل ۸۳ درصد رسیدگی و نهایی شده و یک هزار و ۳۰۸ پیام معادل ۱۷ درصد در دست اقدام قرار دارد.
مسئول پاسخگویی به شکایات شهرداری ساری با اشاره به موضوعات پرتکرار پیامهای مردمی گفت: بیشترین درخواستها مربوط به حوزه زباله، نظافت شهری، آسفالت معابر، سد معبر، ساختوساز و همچنین موضوع حیوانات بوده است.
وی در ادامه به عملکرد مناطق چهارگانه شهرداری اشاره کرد و افزود: در منطقه یک، ۸۸ درصد پیامها رسیدگی شده، در منطقه دو ۷۳ درصد، در منطقه سه ۹۳ درصد و در منطقه چهار نیز ۹۵ درصد از پیامهای ثبت شده به نتیجه رسیده است.
این مسئول در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ خاطرنشان کرد: این سامانه به صورت شبانهروزی فعال بوده و حتی در ایام تعطیل و ساعات غیراداری نیز پاسخگوی شهروندان است و مسائل مطرحشده را برای پیگیری به واحدهای اجرایی ارجاع میدهد.
