حبیبی: از تولید اردیبهشت ماه بازماندیم؛ ۸۰ درصد ساختمان اداری تخریب شد

مریم حبیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از خسارت شدید به این واحد صنعتی در پی اصابت موشک در نزدیکی کارخانه خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: متأسفانه بر اثر اصابت موشک در مجاورت کارخانه، ساختمان اداری ما ۸۰ درصد تخریب شده و تمام شیشه‌ها شکسته است، همچنین سوله خط تولید دچار ضایعات گسترده شده و خسارت وارده بسیار شدید بوده و این حادثه تمام بخش‌های کارخانه را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل شرکت رستا ایمن دارو با بیان اینکه این کارخانه در آستانه بهره‌برداری قرار داشته، افزود: ما همه مجوزهای لازم را از وزارت صمت اخذ کرده بودیم و در شرف دریافت مجوز بهره‌برداری بودیم. اگر این حمله رخ نمی‌داد، اردیبهشت ماه قادر به شروع تولید بودیم، اما متأسفانه به واسطه این حادثه از برنامه تولید عقب افتادیم.