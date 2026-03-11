رضاعلی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های اولیه، بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار بر اثر این حملات دچار خسارت شده‌اند که از این میان، ۲۵ واحد تولیدی به طور کامل تخریب شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۸۰ واحد صنعتی دیگر نیز آسیب‌های جدی دیده‌اند و میزان دقیق خسارت‌ها پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

فرماندار برخوار با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: طبق اعلام اورژانس، در پی این حملات هفت نفر مجروح شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

معصومی با بیان اینکه تیم‌های امدادی، خدماتی و مدیریت بحران از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل حاضر شده‌اند، تصریح کرد: عملیات بررسی خسارات، ایمن‌سازی محدوده و رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.

وی همچنین بر پیگیری موضوع جبران خسارات وارده به واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مربوطه در حال برنامه‌ریزی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر فعالیت‌های تولیدی در این شهرک صنعتی هستند.