  استانها
  2. اصفهان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

تخریب کامل ۲۵ واحد تولیدی در شهرک صنعتی دولت‌آباد؛۸۰ واحد آسیب دید

اصفهان – فرماندار برخوار گفت: در پی حملات دشمن آمریکایی–صهیونیستی به شهرک صنعتی دولت‌آباد، ۲۵ واحد تولیدی به طور کامل تخریب شده و بیش از ۸۰ واحد دیگر نیز دچار خسارت جدی شده‌اند.

رضاعلی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های اولیه، بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار بر اثر این حملات دچار خسارت شده‌اند که از این میان، ۲۵ واحد تولیدی به طور کامل تخریب شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۸۰ واحد صنعتی دیگر نیز آسیب‌های جدی دیده‌اند و میزان دقیق خسارت‌ها پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

فرماندار برخوار با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: طبق اعلام اورژانس، در پی این حملات هفت نفر مجروح شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

معصومی با بیان اینکه تیم‌های امدادی، خدماتی و مدیریت بحران از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل حاضر شده‌اند، تصریح کرد: عملیات بررسی خسارات، ایمن‌سازی محدوده و رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.

وی همچنین بر پیگیری موضوع جبران خسارات وارده به واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مربوطه در حال برنامه‌ریزی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر فعالیت‌های تولیدی در این شهرک صنعتی هستند.

کد خبر 6771685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها