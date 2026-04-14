۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۲

تنگنای ترامپ؛ نفتکش چینی از تنگه هرمز عبور کرد

منابع خبری اعلام کردند که یک نفتکش چینی با وجود تحرکات نظامی دریایی آمریکا ضد ایران، از تنگه هرمز عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری اعلام کردند که یک نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده است.

خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی گزارش داد که یک نفتکش چینی امروز با وجود تحرکات موسوم به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است.

این منابع جزئیات بیشتری منتشر نکردند.

پیش از این روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در تحلیل پیامدهای اقتصادی محاصره تنگه هرمز از سوی دولت واشنگتن گزارش داده بود: محاصره تنگه هرمز، تقابل منطقه‌ای را به یک شوک مالی جهانی تبدیل می‌کند که می‌تواند مرگبارتر و ویرانگرتر از خودِ درگیری‌های نظامی باشد.: انسداد این آبراه حیاتی، زمان بحران کالاهای اساسی را طولانی‌ تر کرده و یک بی‌ثباتی و عدم قطعیت بزرگ را به اقتصاد جهانی تزریق می‌کند.

همچنین خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» در گزارشی به بررسی ابعاد طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای محاصره تنگه هرمز پرداخته و نوشت: محاصره [تنگه] هرمز، رویارویی و نبردی است که آمریکایی توانایی پیروزی در آن را ندارد. ممانعت از صادرات ایران از طریق تنگه هرمز، به جای آنکه تهران را مجبور به تسلیم کند، به احتمال زیاد ترامپ را بیشتر درگیر جنگی خواهد کرد که از نظر سیاسی برای او ویرانگر خواهد بود.

    • ناشناس IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ببین ترامپ سرهویجی وجود میخوام به کشتیای چین چپ نگاه کنی😂😂
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      این نفتکش از امارات بارگیری کرده بوده ، شاید به دلیل اینکه امارات الان متحد آمریکاست کاری باهاش نداشتن ولی در کل جالبه ببینیم ترامپ جرات رویارویی با چین رو داره یا نه وقتی قرار باشه از ایران ما بارگیری کنند
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      توی تنگه به آمریکا حمله کنید نزارید سالم در برن

