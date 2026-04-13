ایروانی: اعمال محاصره دریایی آمریکا نقض فاحش تمامیت ارضی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نامه ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت افزود: «این اقدام، نقض آشکار ممنوعیت تهدید یا توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بوده و وفق حقوق بین‌الملل، مصداق بارز عمل تجاوز تلقی می‌شود.»



ایروانی تصریح کرد: «افزون بر این، اقدام غیرقانونی مزبور، نقضی جدی نسبت به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دریاها به‌شمار می‌آید.»



سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: «ایالات متحده آمریکا از طریق تلاش برای ممانعت از ترددهای دریایی به و از بنادر ایران، به‌نحو غیرقانونی در اعمال حقوق حاکمه جمهوری اسلامی ایران مداخله نموده و حقوق دولت‌های ثالث و تجارت مشروع دریایی را وفق حقوق بین‌الملل مورد تعرض قرار می‌دهد.»



ایروانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اقدام غیرقانونی آمریکا را به‌طور قاطعانه و به شدیدترین وجه ممکن مردود دانسته و محکوم می‌کند.



وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل، حق ذاتی خویش را برای اتخاذ کلیه اقدامات لازم و متناسب به‌منظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد.



نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل ادامه داد: آمریکا مسئولیت کامل این عمل متخلفانه بین‌المللی و تمامی تبعات ناشی از آن از جمله آثار آن بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، را بر عهده دارد.



وی گفت: «با توجه به آنکه اقدام غیرقانونی مزبور تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب شده و به‌وضوح خطر تشدید تنش در منطقه‌ای که از پیش نیز به‌شدت بی‌ثبات است را افزایش می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل و شورای امنیت درخواست می‌کند تا با ایفای مسئولیت‌های خویش وفق منشور ملل متحد، ضمن محکومیت صریح این اقدام غیرقانونی، تدابیر فوری و مؤثر جهت جلوگیری از تشدید بیشتر وضعیت که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در پی داشته باشد، اتخاذ کرده و ایالات متحده را به توقف فوری اعمال متخلفانه بین‌المللی خود علیه جمهوری اسلامی ایران ملزم سازند.»

ایروانی در ابتدای نامه خود افزود: متعاقب دستور دولت متبوعم، بدین‌وسیله مراتب استمرار اعمال متخلفانه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را جهت جلب توجه فوری جنابعالی و نیز اعضای شورای امنیت، به استحضار می‌رساند.

وی اضافه کرد: در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام به‌طور علنی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی، به موجب اعلامیه رئیس جمهور کشورشان، اجرای محاصره تمامی ترددهای دریایی ورودی و خروجی از بنادر ایران را آغاز خواهند کرد.



سفیر ایران نزد سازمان ملل در این نامه از دبیرکل سازمان ملل خواست که این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.