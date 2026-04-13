۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

ناتو: در طرح آمریکا علیه تنگه هرمز شرکت نمی‌کنیم

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در بیانیه‌ای اعلام کرد: در طرح آمریکا علیه تنگه هرمز شرکت نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز دوشنبه اعلام کرد که متحدان آمریکا در این سازمان نظامی در طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای مسدود کردن تنگه هرمز مشارکت نخواهند کرد.

در بیانیه صادره از سوی ناتو در این خصوص آمده است که طرح ادعایی ترامپ علیه تنگه هرمز تنش‌ ها را در این اتحاد نظامی که به طور فزاینده‌ ای شکننده شده است، بیشتر تشدید خواهد کرد.

دولت انگلیس نیز دیروز یکشنبه اعلام کرد که قصدی برای مشارکت در برنامه آمریکا جهت محاصره تنگه هرمز ندارد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا ساعاتی پیش در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش علیه ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیت‌های کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.

    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      دروغ میگید دست همه اتون تو یه کاسه هست
    • احمد IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      به عقیده من ایران باید به محض محاصره دریایی آمریکا،تنگه هرمزرا بازکندتاآمریکا ازسوی جهانیان موردهجوم قرارگیرد وبعدکه مجبورشد محاصره رابردارد،ایران باکمی فاصله دوباره تنگه هرمز رابروی کشورهای متخاصم ببنددوعوارض پایینی بگیردتا قابل بحث نباشدوبعدها عوارض رابمروربالا ببرد.بااینکار هم آمریکارا به بازی گرفته وهم چهره خبیثش راآشکارترکرده است

