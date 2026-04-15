چین خواستار احیای قدرت سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از تاس، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در پکن اعلام کرد که چین و روسیه باید برای احیای اقتدار سازمان ملل متحد و ترویج چندجانبهگرایی در امور بینالملل با یکدیگر همکاری کنند.
وی تصریح کرد: ضروری است همکاریهای چندجانبه تقویت شود. بهطور مشترک برای احیای اقتدار و پویایی سازمان ملل متحد تلاش شود و در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس هماهنگی و همکاری نزدیک صورت گیرد تا روند توسعه نظم بینالمللی در مسیری عادلانهتر و منطقیتر پیش رود.
رئیس جمهور چین تأکید کرد که چین و روسیه باید ثبات راهبردی خود را حفظ کنند، به یکدیگر اعتماد داشته باشند و از هم حمایت کنند، بهطور مشترک توسعه یابند و وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.
شی جینپینگ گفت: ضروری است از مزایای نزدیکی جغرافیایی و مکمل بودن توانمندیها بهطور کامل بهرهبرداری شود، همکاریهای جامع تعمیق یابد و توسعه پایدار تقویت شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که روسیه و چین باید همکاری راهبردی خود را برای حفاظت از منافع مشروع و حفظ وحدت کشورهای جنوب جهانی تعمیق بخشند.
