جنگ علیه ایران تامین مواد اولیه پتروشیمی در ژاپن را با چالش مواجه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، اتحادیه‌ شرکت‌های حوزه صنایع غذایی و خرده‌فروشی ژاپن اعلام کرد در نتیجه جنگ علیه ایران، حدود ۴۴ درصد از شرکت‌های ژاپنی در زمینه تأمین نفتا، خوراک پتروشیمی و مواد اولیه تولید پلاستیک با مشکل مواجه شده اند.

دولت ژاپن اعلام کرده که این کشور ذخایر نفتای کافی برای تنها چهار ماه را در اختیار دارد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی‌ها از تنگه هرمز شد. این موضوع به اختلال در زنجیره تامین بسیاری از کالاها از جمله محصولات پتروشیمی، کود شیمیایی، انرژی و سوخت در جهان منجر شده است.