۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

ترامپ: اروپایی‌ها ببر کاغذی هستند

رئیس جمهور آمریکا با طرح ادعای خود مبنی بر برگزاری دور تازه مذاکرات با ایران گفت که اروپایی‌ها ببر کاغذی هستند و نمی‌دانند چگونه باید به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با روزنامه نیویورک پست با طرح ادعای خود مبنی بر برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با ایران گفت که تصور نمی‌کند این مذاکرات در پاکستان برگزار شود، بلکه احتمالاً کشور دیگری میزبان خواهد بود.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران هنوز برگزاری دور تازه مذاکرات با آمریکا را رسماً اعلام نکرده، ترامپ مدعی شد که احتمال دارد این مذاکرات در یک کشور اروپایی برگزار شود، ولی آمریکا نمی‌خواهد این مذاکرات در ترکیه باشد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه دروغ پردازی‌های خود گفت: رهبران اروپا می‌خواهند در بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند، اما نمی‌دانند چگونه این کار را انجام دهند، آنها ببر کاغذی هستند.

شبکه آمریکایی abc نیز به نقل از یک مسئول آمریکایی مدعی شد که احتمالاً دور تازه‌ای از مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن قبل از آغاز هفته آینده برگزار شود.

    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      سگ زرد! از طبس۲ که دستپخت نیروهای شجاع! توست چه خبر؟
    • ایرج IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اگه اروپاییا نمی‌دونن چطور تنگه رو باز کنن، خب تو که می‌دونی چرا بازش نکردی؟
    • امیر IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      این مردک بی عقل مدام حرف مفت میزنه.تمام دنیا دارن بهش میخندن وبهش میگن کله پوک،اونوقت این مشغول دروغ گفتن وچرت وپرت گفتنه.واقعا نمیدونم تو اون آمریکای خراب شده موجودی بهترازترامپ برای ریاست جمهوری نبود؟!.مطمئنم اگه یه الاغ چهارپایی که عرعرمیکنه بجای ترامپ انتخاب میشدعملکردش بهتربودحداقل این فجایع و نابسامانی ها رو بوجودنمی آوردوبجای دروغپردازی و وراجی هم طبق غریزه فقط عرعرمیکردکه اونم بانیم کیلو علف وجو ویه تازیانه حل میشد.

