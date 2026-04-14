به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با روزنامه نیویورک پست با طرح ادعای خود مبنی بر برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با ایران گفت که تصور نمی‌کند این مذاکرات در پاکستان برگزار شود، بلکه احتمالاً کشور دیگری میزبان خواهد بود.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران هنوز برگزاری دور تازه مذاکرات با آمریکا را رسماً اعلام نکرده، ترامپ مدعی شد که احتمال دارد این مذاکرات در یک کشور اروپایی برگزار شود، ولی آمریکا نمی‌خواهد این مذاکرات در ترکیه باشد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه دروغ پردازی‌های خود گفت: رهبران اروپا می‌خواهند در بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند، اما نمی‌دانند چگونه این کار را انجام دهند، آنها ببر کاغذی هستند.

شبکه آمریکایی abc نیز به نقل از یک مسئول آمریکایی مدعی شد که احتمالاً دور تازه‌ای از مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن قبل از آغاز هفته آینده برگزار شود.