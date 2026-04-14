به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، یک منبع دیپلماتیک گفت که تبادل مستمر پیام بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پیرامون تحولات جاری پس از مذاکرات اسلامآباد ادامه دارد.
این منبع دیپلماتیک گفت که عزم پاکستان برای ادامه تلاشهای میانجیگرایانه ادامه دارد.
وی در واکنش به ادعای برخی منابع پاکستانی یا رسانههای غربی درباره برگزار دور بعدی مذاکرات اسلامآباد، اظهار داشت که هنوز هیچ اطلاعی درباره تفاهم در زمینه برگزاری مذاکرات در اسلامآباد یا در قالبهای دیگر وجود ندارد.
یک منبع دیگر دیپلماتیک در پاسخ به پرسش ایرنا در اسلامآباد تاکید کرد که هرگونه دور دیگر مذاکرات اسلامآباد در هر جا و در زمانی ممکن است انجام شود اما تاکنون تصمیم رسمی در این خصوص وجود ندارد.
در همین حال یک منبع نزدیک به وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگار ایرنا گفت که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روزهای جمعه و شنبه آینده ۲ سفر رسمی به عربستان و ترکیه خواهد داشت به همین دلیل برخی رسانهها ادعا کردهاند که هرگونه دور آتی مذاکرات اسلامآباد قبل از سفر شهباز شریف برگزار خواهد شد.
این منبع حتی مدعی شد که مذاکرات اسلامآباد در دور بعدی شاید در آنکارا، ژنو یا خود اسلامآباد صورت بگیرد.
پیش تر خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو منبع پاکستانی مدعی شد که اسلامآباد پیشنهاد میزبانی دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا تا قبل از پایان آتشبس فعلی را داده است.
