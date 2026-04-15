نخست وزیر پاکستان وارد عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سیانان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس هیأتی وارد عربستان سعودی شد.
بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر پاکستان در چارچوب سفر منطقهای خود که شامل کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه میشود، برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به شهر جده در این کشور وارد شد.
وی مورد استقبال خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان قرار گرفت.
وزارت امور خارجه پاکستان ساعاتی پیش اعلام کرده بود که شهباز شریف نخست وزیر این کشور امروز سفر منطقهای خود را به عربستان، قطر و ترکیه آغاز خواهد کرد.
محور رایزنیهای شهباز شریف در این سفرهای منطقهای، مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا اعلام شده بود.
