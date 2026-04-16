استعفای مشاور و سخنگوی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در ادامه موجی از استعفاهای پیاپی در کابینه رژیم صهیونیستی طی چند هفته اخیر، «عوفر گولان» سخنگو و مشاور نزدیک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، شامگاه چهارشنبه استعفای خود را از این سمت اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، استعفای «عوفر گولان» پس از ۱۰ سال خدمت برای نتانیاهو و خانواده‌اش صورت می‌گیرد.

در بیانیه‌ای مشترک که از سوی نتانیاهو و گولان منتشر شد، وی بدون ذکر دلایل، اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و هر دو طرف از همکاری طولانی‌مدت با یکدیگر قدردانی کردند.

وب‌گاه عبری «والا» هم گزارش داد که گولان، که طی یک دههٔ گذشته مشاور و سخنگوی نتانیاهو و خانواده‌اش بوده، تصمیم خود را برای استعفا اعلام کرده است.