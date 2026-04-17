به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در جاده چالوس اظهار داشت: در پی تشدید ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) این محور و با هدف تسهیل عبور و مرور و تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۴:۰۰ امروز (۲۸ فروردین)، تردد تمامی وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس به سمت شمال ممنوع خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس بهصورت یکطرفه درآمده و این محدودیت تا زمان عادی شدن شرایط ترافیکی ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه، درباره وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت:در حال حاضر، در برخی کریدورهای پرتردد، ترافیک بهصورت نیمهسنگین جریان دارد، اما در دیگر محورهای کشور، تردد روان و بدون گره ترافیکی گزارش شده است.
به گفته وی، در محور هراز (مسیر شمال به جنوب) محدودههای سهراهی چلاو، بایجان و شنگلده با ترافیک نیمهسنگین مواجه هستند. همچنین در محور فیروزکوه، در مسیر جنوب به شمال محدوده دماوند و مسیر شمال به جنوب محدوده پل سفید، ترافیک پرحجم و نیمهسنگین گزارش شده است.
سردار کرمیاسد ادامه داد: در آزادراه قزوین–رشت (مسیر شمال به جنوب) حدفاصل سهراهی سنگر تا امامزاده هاشم، و نیز در آزادراه پردیس–تهران محدوده تونل شماره ۳، ترافیک نیمهسنگین در جریان است.
وی درباره آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز تصریح کرد: در محدودههای پل کردان، حسینآباد، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده چیتگر، ترافیک پرحجم و نیمهسنگین گزارش میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به محور هشترود–قویون قشلاقی گفت: در حدفاصل لامشان تا قویون قشلاقی نیز تردد با تراکم نسبی و بهصورت نیمهسنگین در جریان است.
وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور، مدیریت زمان، رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، حفظ فاصله ایمن و پرهیز از عجله، نقش مهمی در افزایش ایمنی و کاهش حوادث جادهای خواهد داشت.
نظر شما