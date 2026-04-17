۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

جاده چالوس یک‌طرفه شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در جاده چالوس اظهار داشت: در پی تشدید ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) این محور و با هدف تسهیل عبور و مرور و تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۴:۰۰ امروز (۲۸ فروردین)، تردد تمامی وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس به سمت شمال ممنوع خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا زمان عادی شدن شرایط ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه، درباره وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت:در حال حاضر، در برخی کریدورهای پرتردد، ترافیک به‌صورت نیمه‌سنگین جریان دارد، اما در دیگر محورهای کشور، تردد روان و بدون گره ترافیکی گزارش شده است.

به گفته وی، در محور هراز (مسیر شمال به جنوب) محدوده‌های سه‌راهی چلاو، بایجان و شنگلده با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند. همچنین در محور فیروزکوه، در مسیر جنوب به شمال محدوده دماوند و مسیر شمال به جنوب محدوده پل سفید، ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در آزادراه قزوین–رشت (مسیر شمال به جنوب) حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم، و نیز در آزادراه پردیس–تهران محدوده تونل شماره ۳، ترافیک نیمه‌سنگین در جریان است.

وی درباره آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز تصریح کرد: در محدوده‌های پل کردان، حسین‌آباد، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده چیتگر، ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین گزارش می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به محور هشترود–قویون قشلاقی گفت: در حدفاصل لامشان تا قویون قشلاقی نیز تردد با تراکم نسبی و به‌صورت نیمه‌سنگین در جریان است.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور، مدیریت زمان، رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، حفظ فاصله ایمن و پرهیز از عجله، نقش مهمی در افزایش ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای خواهد داشت.

