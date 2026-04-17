سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان تعطیلات چندروزه که همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) بود، اظهار کرد: در حال حاضر موج بازگشت مسافران به سمت پایتخت و استان البرز آغاز شده و ترافیک در محورهای آزادراهی استان پرحجم و در برخی مقاطع نیمهسنگین است.
وی افزود: ترافیک سنگین در مقاطع قبل از تونلهای آزادراه رشت، قزوین- زنجان و فاصله عوارضی شماره دو تا محمدیه مشاهده میشود و پیشبینی میشود این وضعیت تا پایان شب و ساعات ابتدایی بامداد ادامه داشته باشد.
رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته حادثه ترافیکی خاصی در محورهای استان گزارش نشده است، به رانندگان توصیه کرد: حتماً فاصله طولی مطمئن را رعایت کنند تا از بروز تصادفات زنجیرهای پیشگیری شود.
سرهنگ تقیخانی تأکید کرد: چنانچه تصادف خسارتی رخ داد و وسیله نقلیه قابل حرکت بود، رانندگان بلافاصله خودرو را از سطح راه خارج کنند تا باعث ایجاد گره ترافیکی و سنگینتر شدن ترافیک نشوند.
وی با اشاره به یکی از تخلفات رایج در مسیرهای شلوغ، هشدار داد: به شدت از توقف در لاین اضطراری خودداری کنید. برخی رانندگان به دلیل عجله و شتاببیمورد از لاین اضطراری برای عبور استفاده میکنند که این کار ممکن است منجر به برخورد با سایر وسایل نقلیه و بروز تبعات جبرانناپذیر شود.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان از رانندگان خواست در صورت نیاز به استراحت، حتماً در مجتمعهای خدماتی یا پارکینگهای حاشیه راه توقف کنند و از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی که موجب کاهش هوشیاری و بروز حادثه میشود، جداً پرهیز کنند.
