عزم انقلابی ارتش در راستای عمل به شعار «ارتش فدای ملت»

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در پیامی اعلام کرد که ارتش با عزمی سترگ و انقلابی و در راستای عمل به شعار «ارتش فدای ملت» نقشی مؤثر در ناکام گذاری جبهه متخاصم و متجاوز آمریکایی صهیونی را به نمایش گذاشت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ(صف/۴)

برادر گرانقدر امیر سرلشگر حاتمی

فرمانده معزز کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

سالروز ۲۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ که تداعی‌گر ابتکار راهبردی امام راحل عظیم الشأن خمینی کبیر (رحمةالله علیه) در سال ۱۳۵۸ و روزی تاریخی در طلیعه انقلاب اسلامی برای تعظیم نقش و جایگاه ارتش مکتبی، فداکار، مؤمن، انقلابی و قهرمان جمهوری اسلامی ایران است بر جناب عالی و تمامی مسئولان ارشد و رده‌های فرماندهی، سربازان و کارکنان خدوم ارتش مقتدر و جان بر کف گرامی باد؛ این روز اغتنام فرصتی برای بازخوانی حسن اعتماد امامین انقلاب، مقام عظمای ولایت و فرماندهی معظم کل قوا به ارتش و ترجمان خاطرات ماندگار از خودگذشتگی و جوانمردی فرزندان ملت در ارتش عزیز در حفظ و صیانت و دفاع از حدود و ثغور کشور در دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ های تحمیلی دوم و سوم جبهه ی متفرعن استکبار جهانی علیه ملت و کشور مظلوم و سرافراز ایران اسلامی می‌باشد.

بحمدالله تعالی، ارتش قهرمان ایران در سال ۱۴۰۴ که سالی پرحادثه در مسیر الهی مبارزات حق‌طلبانه ی ملت مسلمان و انقلابی ایران بود، با عزمی سترگ و انقلابی و در راستای عمل به شعار «ارتش فدای ملت» نقشی مؤثر در ناکام گذاری و نومیدسازی جبهه متخاصم و متجاوز آمریکایی صهیونی، دوشادوش دیگر نیروهای مقتدر مسلح از جمله عزیزان سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا به نمایش گذاشت.

امید است در این برهه‌ی مهم و بی‌بدیل تاریخ انقلاب اسلامی نیز که قائد عظیم‌الشان شهید امت اسلام حضرت آیت‌الله العظمی‌ امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای(قدس الله نفسه الزکیه) و جمعی از بهترین فرماندهان نیروهای مسلح و همرزمان و مجاهدان فی سبیل الله و مردم عزیز در نبرد علیه جبهه طاغوت و تفرعن آمریکایی صهیونی، خلعت زیبای شهادت بر تن کرده و «عندربهم یرزقونند» همچنان فرزندان انقلابی و رزمندگان جبهه اسلام در نیروهای مسلح مقتدر و مردمی جمهوری اسلامی ایران با ولایتمداری و تبعیت تام از فرامین رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) این مسیر نورانی را تا ظهور منجی و عدالت‌گستر جهان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طی نموده و پرچم شکوهمند و پرافتخار ایران اسلامی را با عزتمندی بیش از پیش بر بلندای قلل رفیع جهان به اهتزاز درآورند. انشاءالله

سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات همچنان در راستای امتثال از فرامین و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و وزیر اطلاعات ولایتمدار شهید حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب (قدس سره) بر هماهنگی و هم‌افزایی تمام عیار با جامعه اطلاعاتی و نیروهای مسلح و امنیتی کشور در اشراف اطلاعاتی، حفظ، صیانت، تامین و تولید امنیت و اقتدار در برابر تهدیدات دشمنان غدار تاکید دارند.

سرپرست وزارت اطلاعات

۲۹ فروردین ۱۴۰۵