به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در پایتخت تأکید کردند.

استاندار تهران در این دیدار، نقش نهادهای فرهنگی در تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش فعالیت‌های مردمی و ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی را مهم ارزیابی کرد و خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر از این ظرفیت‌ها در مسیر حل مسائل اجتماعی و فرهنگی استان شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز با اشاره به اهمیت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، آمادگی این سازمان را برای همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌های مشترک در سطح استان تهران اعلام کرد.

در پایان این دیدار، بر تداوم تعاملات و پیگیری زمینه‌های همکاری مشترک در راستای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.