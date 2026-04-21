برای محافظت از مغزتان، ورزش کنید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واشنگتن پست، دانشمندان دریافتند که فعالیت بدنی ممکن است به ترمیم سد خونی-مغزی، لایه‌ای از سلول‌ها که مغز را از سموم مضر و عوامل بیماری‌زا محافظت می‌کند، کمک کند.

این سد به طور طبیعی با افزایش سن افراد ضعیف می‌شود که می‌تواند منجر به التهاب و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند زوال عقل شود.این مطالعه جدید که روی موش‌ها انجام شد، نشان داد که ورزش باعث آزاد شدن پروتئینی می‌شود که در کبد ساخته می‌شود. این پروتئین از طریق جریان خون حرکت می‌کند و به تقویت سد محافظ مغز کمک می‌کند.

محققان گفتند در حالی که نتایج مطالعات حیوانی اغلب در افراد متفاوت است، این مطالعه امیدوارکننده است.«میشل ووس»، مدیر آزمایشگاه سلامت، مغز و شناخت دانشگاه آیووا، گفت: «این نتایج شواهد قانع‌کننده‌ای در مدل‌های حیوانی ارائه می‌دهد که سیگنال‌های مرتبط با ورزش از کبد می‌توانند با تأثیر بر سد خونی-مغزی، عملکرد مغز را بهبود بخشند.»

محققان در این مطالعه، بر پروتئینی به نام GPLD۱ تمرکز کردند که در طول و بعد از ورزش آزاد می‌شود.دانشمندان پیش از این دریافته بودند که موش‌های مسن‌تر پس از دریافت خون از موش‌هایی که فعال بودند، در آزمایش‌های حافظه عملکرد بهتری دارند.در این مطالعه جدید، آنها تحقیق خود را یک گام فراتر بردند.آنها به صورت ژنتیکی سطح GPLD۱ را در موش‌های مسن‌تری که ورزش نمی‌کردند، افزایش دادند. حتی بدون فعالیت، این موش‌ها حافظه و یادگیری بهتری نشان دادند و نشانه‌هایی از سلول‌های مغزی سالم‌تر داشتند.به طور شگفت‌انگیزی، خود پروتئین وارد مغز نمی شود.

در عوض، احتمالاً با بهبود سد خونی-مغزی محافظ، در خارج از مغز عمل می‌کند.این تیم دریافت که مغزهای مسن‌تر دارای سطوح بالاتری از پروتئین مضری به نام TNAP هستند که می‌تواند سد محافظ را متخلخل‌تر کند.موش‌های مسن‌تری که ورزش می‌کردند، سطح TNAP کمتری داشتند. هنگامی که محققان GPLD۱ را در موش‌های بی تحرک افزایش دادند، به حذف TNAP اضافی کمک کرد. این امر باعث شد که سد قوی‌تر و نشت آن کمتر شود.در نتیجه، بافت مغز بهتر محافظت شد و موش‌ها در آزمایش‌های تفکر عملکرد بهتری داشتند.

دانشمندان می‌گویند این یافته‌ها ممکن است به توضیح اینکه چرا ورزش از سلامت مغز پشتیبانی می‌کند، کمک کند.آنها همچنین به ابتکاری در آینده اشاره کردند که با هدف ایجاد درمان‌هایی انجام می‌شود که برخی از اثرات ورزش را تقلید می‌کنند، به خصوص برای افرادی که نمی‌توانند ورزش کنند.محققان امیدوارند به زودی مطالعات انسانی را آغاز کنند. اما آنها تأکید می‌کنند که هیچ قرص یا روشی نمی‌تواند به طور کامل جایگزین ورزش شود.

نویسنده ارشد «سائول ویلدا»، استاد علوم زیست‌پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «اگر می‌توانید، ورزش کنید. ورزش همیشه یکی از بهترین کارهایی خواهد بود که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید.»