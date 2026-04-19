بازگشت نایب رئیس به فدراسیون و ارایه برنامه کمیته ها برای سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بهاروند نایب رئیس فدراسیون جودو که روز ۱۹ فروردین به دنبال بمباران تونل بزرگراه بروجرد به خرم آباد دچار جراحات شده بود، پس از طی کردن دوره درمان صبح روز ۳۰ فروردین با استقبال آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون به محل کارش بازگشت.

پیمان ترکاشوند دبیرکل فدراسیون، ابوالفضل حیدریان رئیس کمیته داوران و جمعی از کارمندان فدراسیون نیز در کنار میراسماعیلی در مراسم استقبال حضور داشتند و از این که نایب رئیس فدراسیون در صحت و سلامت به محل کارش بازگشته است ابراز خرسندی کردند.

تاکید بر تعامل فدراسیون جودو و فدراسیون ناشنوایان در سال جدید

در ادامه دیدارهای آرش میراسماعیلی با روسای کمیته ها و مسئولان فدراسیون در ابتدای سال جدید، محمدرضا لویی مقدم رئیس انجمن جودو ناشنوایان روز یکشنبه (۳۰ فروردین) با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار لویی مقدم گزارشی از آخرین وضعیت جودوکاران ناشنوا را به رئیس فدراسیون جودو ارایه و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های مطلوب بتوانند لیگ پویایی را برگزار کنند.

رئیس فدراسیون جودو نیز با اشاره به اهمیت این رشته در بین ورزشکاران ناشنوا، خواستار تعامل موثرتر این دو فدراسیون جودو و فدراسیون ناشنوایان برای توسعه بیشتر این رشته شد.

برنامه‌های کمیته آموزش بررسی شد

امیروالی رئیس کمیته آموزش این فدراسیون روز یکشنبه ۳۰ فروردین ضمن دیدار با دکتر آرش میراسماعیلی، برنامه های این کمیته برای سال جدید را ارایه کرد.

در دیدار امیروالی با رئیس فدراسیون جودو، برنامه های کمیته آموزش برای سال جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که طی آن آرش میراسماعیلی برای برگزاری باکیفیت و مطلوب دوره های آموزش تاکید کرد.

رئیس فدراسیون جودو با اشاره به نقش آموزش در ارتقا بخش های مختلف فدراسیون خواستار برگزاری دوره های پرتعداد اما باکیفیت و سطح فنی بالا تاکید کرد.

برنامه های کمیته آزمون ارایه شد

محمدرضا پارسا رئیس کمیته امروز یکشنبه (۳۰ فروردین) با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست طرفین درباره مسائل کمیته آزمون به گفت‌وگو پرداختند و ضمن بررسی برنامه ها، برگزاری آزمون ها و مسائل پیش و اهداف سال جدید این کمیته را مورد ارزیابی قرار دادند.

تاکید رئیس فدراسیون بر ارتقا دانش فنی داوران برای توسعه جودو

در ادامه دیدارها و نشست های ابتدای سال آرش میراسماعیلی با روسای کمیته های فدراسیون جودو، امروز یکشنبه (۳۰ فروردین) ابوالفضل حیدریان رئیس کمیته داوران با رئیس فدراسیون دیدار کرد.

در این دیدار حیدریان گزارشی از آخرین وضعیت این کمیته و داوران جودو را به رئیس فدراسیون ارایه کرد و آرش میراسماعیلی نیز با قدردانی از زحماتی که داوران برای اعتلای فنی این رشته متحمل می شوند، بر رشد و توسعه دانش داوران و به روز کردن دانش آنها تاکید کرد.

میراسماعیلی با تاکید بر این که بالا رفتن سطح فنی دانش داوران تاثیربسزایی در پیشرفت و توسعه این رشته خواهد داشت، از کمیته داوران خواست نسبت به برگزاری کلاس های ارتقای فنی داوران با استانداردهای روز جودو دنیا اقدام کند.

تدوین تقویم سازمان لیگ فدراسیون جودو در دستور کار قرار گرفت

رئیس سازمان لیگ فدراسیون جودو از تدوین تقویم سال جاری این سازمان برای برگزاری لیگی پویا با حضور تیم هایی از سراسر کشور خبر داد.

محمدحسن مجلسی نایب رئیس سازمان لیگ فدراسیون در دیدار روز یکشنبه با رئیس فدراسیون از برنامه ریزی برای تدوین تقویم این سازمان در سال جاری خبر داد.

در این دیدار آرش میراسماعیلی ضمن قدردانی از سازمان لیگ و مسئولان آن به واسطه برگزاری لیگ سال گذشته، خواستار تعامل و برقراری ارتباط مسئولان سازمان لیگ با مدیران عامل باشگاه های سراسر کشور شد.

رئیس فدراسیون جودو با بیان این که بر این که برگزاری لیگ می تواند نقش موثری در بالا رفتن سطح کیفی تیم ملی داشته باشد، بر برگزاری باکیفیت لیگ در سال جاری با حضور همه چهره ها و باشگاه های ورزشی تاکید کرد.

محمدحسن مجلسی نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تدوین تقویم سال جاری سازمان لیگ را ارایه و بر اجرای برنامه های مد نظر رئیس فدراسیون برای لیگ امسال تاکید کرد.