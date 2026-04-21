به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر حضور در جام جهانی پادووا به عنوان اولین در سال جدید را در حالی به پایان رساند که با ترکیب جوان و تقریبا جدیدش نتوانست نتیجه ای قابل توجه کسب کند و اتفاقا این موضوع در رنکینگ انفرادی و تیمی جدید فدراسیون بین المللی هم عیان شد.

این در حالی است که شمشیربازی، مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی را پیش رو دارد و همین مسئله، شرایط تیم ملی اسلحه سابر را بیشتر از همیشه قابل توجه کرده است، تیمی که چندماهی است علی پاکدامن کاپیتان خود را هم در اختیار ندارد و اتفاقا این غیبت، پرسش های زیادی را هم پیرامون او و شرایطش برای حضور در این دو رویداد ایجاد کرده است.

خبرگزاری مهر که در گزارشی با عنوان «وضعیت مبهم علی پاکدامن در تیم ملی شمشیربازی/ تکلیف خودش را مشخص کرد؟»، به این بازیکن و غیبت های اخیرش اشاره داشت، در گفتگو با علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون، وضعیت او را پیگیری کرد و اینکه «آیا از طرف فدراسیون اقدامی برای حضور علی پاکدامن در رویدادهای اخیر انجام شده بود؟» و اینکه «آیا با شرایط فعلی، او جایی در ترکیب اعزامی به هند و ناگویا خواهد داشت؟» و ....

وی در این گفتگو ضمن توضیح اقدامات انجام شده، در مورد برنامه علی پاکدامن برای رقابت های گرندپری سئول و جام جهانی مصر و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی توضیح داد و حتی دلیل قطع کردن حقوق این بازیکن از دی سال گذشته را هم عنوان کرد.

غیبت های اخیر علی پاکدامن پرسش هایی در مورد وضعیتش برای ادامه حضور در ترکیب تیم ملی شمشیربازی ایجاد کرده است

پاکدامن به میل خودش از جام جهانی ایتالیا انصراف داد

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه علی پاکدامن نیمه اول بهمن سال گذشته عازم آمریکا شد، گفت: قرار بود جام جهانی ایتالیا اسفند برگزار شود اما پاکدامن به مربی تیم ملی (محمد رهبری) اعلام کرده بود که به این رقابت ها نمی رسد. در حالیکه برای او مانند دیگر ملی پوشان وقت سفارت گرفته بودیم و اگر چند روز دیرتر سفر شخصی اش را انجام می داد، می توانست برای ویزا اقدام لازم را انجام دهد.

نمی توانستیم اقدام دوباره ای برای پاکدامن داشته باشیم

وی با یادآوری اینکه برگزاری جام جهانی ایتالیا به خاطر جنگ خاورمیانه در موعد مقرر (اسفند ۱۴۰۴) لغو و به فروردین سال جاری موکول شد، خاطرنشان کرد: درکل به خاطر جنگ ، سفر تیم به ایتالیا و حضور در کمپ بین المللی که قرار بود پیش از جام جهانی انجام شود هم منتفی و با تاخیر دو سه هفته ای به سرانجام رسید. بازیکنان امسال بر ویزایی که همان سال گذشته برای دریافت آن اقدام کرده بودند عازم ایتالیا شدند درحالیکه پاکدامن با آنها برای اخذ ویزا اقدام نکرده بود. ما در ایران در شرایط جنگ و قطعی اینترنت بودیم و نمی توانستیم اقدام دوباره ای انجام دهیم.

او دعوتنامه جام جهانی مجارستان را داشت اما برای ویزا اقدام نکرد

رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد جام جهانی مجارستان که تیم ملی ایران به خاطر شرایط جنگی و بسته بودن حریم هوایی و ابلاغیه وزارت ورزش فرصت حضور در آن را با وجود اقدامات انجام شده برای ویزا از دست داد نیز گفت: دعوتنامه این جام را هم برای علی پاکدامن ارسال کرده بودیم و حتی دبیرکل کمیته ملی المپیک (مهدی علی نژاد) را هم در جریان قرار داده بودیم، به خاطر قطعی اینترنت و مشکلاتی که در آن زمان برای ارتباطات بین الملل با آن مواجه بودیم، اقدام دیگری نمی توانستیم انجام دهیم. پاکدامن باید شخصا برای گرفتن وقت سفارت مجارستان در آمریکا بر اساس دعوتنامه ای که در اختیارش قرار داده بودیم، اقدام می کرد که ظاهرا این اقدام انجام نشد.

لزوم انجام اقدامات شخص برای اعزام به سئول و مصر

پورسلمان در مورد رقابت های گرندپری سئول (اردیبهشت) و جام جهانی مصر (خرداد) و برنامه فدراسیون شمشیربازی برای اعزام علی پاکدامن به این دو رویداد نیز گفت: گرندپری سئول دربخش انفرادی برگزار می شود و طی سال های گذشته پاکدامن همیشه به آن اعزام شده بود. امسال هم مشکلی برای اعزام او نداریم. پاکدامن در ایران نیست که برای ویزای او هماهنگی های لازم را انجام دهیم. بنابراین برای اخذ دعوتنامه اقدام شده است. به محض دریافت دعوتنامه، آن را برای پاکدامن ارسال می کنیم تا شخصا از سفارتخانه کشورهای مربوطه در محل اقامتش در آمریکا وقت بگیرد. ما از اینجا نمی توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم.

پورسلمان تاکید دارد که پاکدامن شخصا برنامه ای برای جام جهانی ایتالیا نداشت و برای جام جهانی مجارستان هم کوتاهی کرد

شرط حضور پاکدامن در قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی

«علی پاکدامن در ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی حضور خواهد داشت؟»، این پرسش دیگری بود که رئیس فدراسیون شمشیربازی پاسخی مشروط به آن داد و گفت: در صورتیکه علی پاکدامن شرایط ایده آل تمرینی داشته باشد و در چارچوب های فنی قرار بگیرد، از او برای این دو رویداد مهم استفاده می کنیم.

قائل به حذف نیستیم

وی در ادامه تاکید کرد: در مورد علی پاکدامن که از بازیکنان خوش باسابقه و المپیکی شمشیربازی به حساب می آید، قائل به حذف نیستیم اما حرکت باید در چارچوب باشد. کمااینکه بعد از بازی های المپیک هم بحث منافع ملی مطرح شد و بر اساس آن خیلی از تصمیمات اتخاذ شد. امروز هم با این محور تصمیم گیری می کنیم.

استفاده از بازیکن جوان در شرایط مساوی

رئیس فدراسیون شمشیربازی در عین حال تاکید کرد: البته باید این موضوع را متذکر شوم که اگر علی پاکدامن با بازیکنی جوان از حیث شرایط تمرینی و فنی شرایطی مساوی داشته باشد، عقل سلیم می گوید که روی بازیکن جوان سرمایه گذاری کنیم و اعزام او را در برنامه داشته باشیم. این نظر فدراسیون است اگرچه تابع تصمیمات کادر فنی هستیم.

کادر فنی تصمیم گیرنده نهایی است و فدراسیون دخالتی نمی کند

وی همچنین تصریح کرد: فدراسیون شمشیربازی روی چارچوب های فنی و تمرینی تاکید دارد، تا به امروز هم گزارشی از شرایط تمرینی این بازیکن در خارج از کشور دریافت نکرده ایم. با این حال فدراسیون و بنده به عنوان رئیس فدراسیون دخالتی در مورد این موضوع و استفاده یا عدم استفاده از علی پاکدامن نداریم، کادر فنی تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه است.

فدراسیون روی چارچوب های فنی تاکید دارد اما تصمیم در مورد پاکدامن با کادر فنی است

حقوق پاکدامن قطع شد چون هیئت رئیسه مخالف بود

پورسلمان همچنین در مورد حقوق علی پاکدامن که از دی سال گذشته توسط فدراسیون شمشیربازی قطع شده و پرداخت نمی شود، توضیح داد و گفت: پرداخت حقوق به بازیکنان بر اساس پروتکل مشخص و طبق مصوبه هیئت رئیسه صورت می گیرد. زمانیکه پاکدامن از ایران رفت، قراردادش هم با فدراسیون تمام شد. بعد از آن گزارشی از وضعیت تمریناتش در اختیارمان قرار نداد. بنابراین هیئت رئیسه فدراسیون مخالف پرداخت حقوق به او است و به همین دلیل روند پرداختی قطع شد. او دیگر طبق برنامه فدراسیون تمرین ندارد که پرداختی داشته باشیم.

سفر به آمریکا در برنامه فدراسیون نبود

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید داشت: سفر به آمریکا در برنامه های اعزام فدراسیون شمشیربازی نبوده است، پاکدامن بدون اطلاع فدراسیون و به خاطر مسائل شخصی و خانوادگی از ایران رفت. اصلا مگر این سفر با مجوز شورای برون مرزی انجام شد که بخواهیم بابت تمرین در آنجا حقوق پرداخت کنیم.