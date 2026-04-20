وضعیت مبهم علی پاکدامن در تیم ملی شمشیربازی/ تکلیف خودش را مشخص کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در حالی با حضور در کمپ بین المللی ایتالیا و جام جهانی پادووا، فعالیت هایش را بعد از آتش بس و در سال جدید از سر گرفت که علی پاکدامن غایب بزرگ آن بود. غیبتی که البته پیشینه ای چندماهه دارد و همین مسئله ابهاماتی را در آینده این المپین شمشیربازی ایجاد کرده است.

بازی های کشورهای اسلامی که آبان سال گذشته در ریاض برگزار شد، آخرین رویدادی بود که علی پاکدامن، هم تیمی های خود را برای حضور در آن همراهی کرد. این بازیکن در شرایطی عازم ریاض شد که پیش از آن از حضور در جام جهانی الجزایر امتناع کرده بود. این جام بلافاصله بعد از رقابت های قهرمانی جهان (گرجستان) برگزار شد و پاکدامن که در گرجستان عملکرد نتیجه بخشی نداشت به بهانه مصدومیت از سفر به الجزایر کناره گیری کرد.

بعد از بازی های کشورهای اسلامی، پاکدامن با در گرندپری تونس حاضر شد و تا جدول 32 نفره هم بالا رفت، در ادامه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در جام جهانی اورلئان حاضر شد اما بدون پاکدامن. در حالیکه اقدامات لازم برای صدور ویزای فرانسه او و تهیه بلیت سفرش انجام شده بود اما پاکدامن با عنوان کردن دلایلی مانند تزریق آمپول مربوط به دوپینگ و دیدار با خانواده خواهرش در ترکیه، از همراهی تیم ملی عذرخواهی کرد.

بدین ترتیب آذر سال گذشته و همزمان با حضور تیم ملی شمشیربازان در جام جهانی اورلئان در فرانسه، پاکدامن عازم استانبول شد، سفری که برخلاف اظهارات پاکدامن، شائبه اخذ ویزا و گرین کارت آمریکا را از انجام آن ایجاد کرد به خصوص که یک ماه و نیم بعد از آن، این بازیکن عازم آمریکا شد.

سفر علی پاکدامن به آمریکا که دلایلی شخصی و خانوادگی داشت، در حالی انجام شد که فدراسیون شمشیربازی برای اعزام تیم ملی به جام جهانی پادووا و بوداپست از سفارتخانه های ایتالیا و مجارستان وقت گرفته بود اما پاکدامن بدون توجه به این مهم عازم آمریکا شد درحالیکه اگر چند روز دیرتر سفر خود را انجام می داد، می توانست همراه با دیگر اعضای تیم برای اخذ ویزای مولتی اقدام کند.

البته فدراسیون جهانی شمشیربازی برگزاری جام جهانی پادووا در موعد مقرر (اسفند ۱۴۰۴) را به دلیل جنگ و درگیری در خاورمیانه لغو کرد اما پیش از آن، علی پاکدامن طی پیامی به محمد رهبری مربی تیم ملی شمشیربازی اینگونه عنوان کرد که برنامه ای برای شرکت در این جام ندارد و در واقع برای سومین بار طی ۶ ماه از همراهی تیم ملی امتناع کرد.

با این حال فدراسیون شمشیربازی دعوتنامه حضور در جام جهانی بوداپست که اوایل فروردین برگزار شد را برای پاکدامن ارسال کرده بود تا او شخصا جهت دریافت ویزا اقدام کند که این اقدام انجام نشد. البته تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در شرایط جنگی ایران از حضور در این جام بازماند اما علی پاکدامن که در آمریکا حضور داشت هم از مراجعه شخصی به سفارتخانه مجارستان امتناع کرد.

همه این مسائل ابهاماتی را در مورد علی پاکدامن و آینده او با تیم ملی شمشیربازی اسلحله سابر ایجاد کرده است. بازیکنی که با حضور در ترکیب این تیم سه بار صاحب سهمیه المپیک شد اما از نیمه دوم بهمن سال گذشته به آمریکا رفت و همچنان در این کشور به سر می برد.

این در حالی است که تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر اول خرداد باید در جام جهانی مصر شرکت کند. این تیم که در کمپ بین المللی ایتالیا حضور دارد، قرار است از همین کمپ عازم مصر شود در حالیکه پاکدامن در این کمپ هم شرکت نکرد و به همین دلیل در جام جهانی پادووا هم غایب بود.

به نظر می رسد پاکدامن که بعد از جام جهانی ۲۰۲۴ مجارستان در هیچ رویداد دیگری صاحب مدال انفرادی نشد، با این غیبت های متوالی جایگاه خودش را در ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر متزلزل کرده باشد، به خصوص که با پیوستن به باشگاه گلوبوس وارد عرصه مربیگری هم شده است.

این در حالی است که بعد از جام جهانی مصر هم شمشیربازان اسلحه سابر باید مهیای مسابقات قهرمانی آسیا شوند که اواخر خرداد در هند برگزار می شود و بعد از آن هم برای بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آماده شوند اما اصلا مشخص نیست پاکدامن از لس آنجلس به دهلی نو و ناگویا می رسد یا محمد رهبری اجازه این همراهی را نخواهد داد؛ به هر حال رهبری به عنوان مربی تیم ملی باید تعیین کند که ترکیب تیمش برای رویدادهای آتی با حضور چه نفراتی نهایی شود.