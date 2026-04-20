به گزارش خبرگزاری مهر،نرخ تعرفه اسکن توسط ایکس ری کامیونی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

طبق اطلاعیه گمرک، هزینه هر بار اسکن توسط دستگاه های ایکس ری کامیونی از ابتــدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ (بیست میلیـون ریال) تعیین می گـردد .

در متن بخشنامه گمرک آمده است:

«با توجه به ردیف‌های اعلامی جدول شماره (۱۶) پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (تصویر پیوست) با کد نامه شماره ۷۳۳۳۰۷/۲۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ به پیوست اعلام می‌گردد نرخ هر اسکن محموله توسط ایکس‌ری کامیونی از ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون) ریال تعیین می‌گردد.

اقدامات لازم معمول نسب به وصول مبلغ یادشده از بانک‌های عامل و شرکت‌های تابعه تا تسویه کامل مطالبات را معمول و وجوه دریافتی را به حساب درآمدی شماره ۲۱۶۱۷۳۹۰۹۵۰۰۲ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.

دستگاه‌های مذکور موظفند گزارش ماهانه واریز و عملکرد ریالی درآمدی مذکور شامل تعداد کامیون‌های اسکن‌شده و مبلغ وصولی را به‌صورت ماهانه به دفتر تشکیلات و بودجه گمرک ایران اعلام نمایند.