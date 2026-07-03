برخورد ۴ خودروی سواری در محورهای بندرعباس ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچهمهر در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی اعلام برخورد دو دستگاه خودروی سواری ساینا در دو کیلومتری روستای دشت امام به سمت بندرعباس دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای جادهای ایسین و گنو به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام ارزیابی اولیه به پنج مصدوم این حادثه خدمات درمانی اولیه ارائه کردند و آنان را برای بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصیتر به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل کردند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ادامه داد: در پی اعلام برخورد دو دستگاه خودروی پراید در جاده روستای قطبآباد به سمت بندرعباس، ورودی پمپ بنزین اهورا، با توجه به مأموریت بودن آمبولانس پایگاه قطبآباد، سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای سیاهو، گنو و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات هلالاحمر دوراهی فین به محل حادثه اعزام شدند.
خوانچهمهر، بیان کرد: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی اولیه، شش مصدوم این حادثه را پس از انجام اقدامات درمانی و فیکس اندامها، برای ادامه درمان و دریافت خدمات تخصصیتر به بیمارستانهای خلیج فارس و شهید محمدی بندرعباس منتقل کردند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: بخش قابل توجهی از حوادث جادهای با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز، توجه کامل به مسیر، استفاده از کمربند ایمنی و خودداری از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی قابل پیشگیری است.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اضافه کرد: از تمامی رانندگان درخواست میکنیم با مسئولیتپذیری بیشتر و احترام به قوانین در حفظ جان خود و سایر کاربران جادهها سهیم باشند تا شاهد کاهش آمار تصادفات و پیامدهای ناگوار ناشی از آن باشیم.
نظر شما