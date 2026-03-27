نجات مادر باردار پرخطر در شرایط بحرانی توسط کارشناسان اورژانس بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان در تشریح این خبر اظهار کرد: مقارن ساعت ۶:۴۰ صبح ۷ فروردین جاری طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی برشکایت از درد مادر باردار پرخطر، با توجه به مسدود بودن راه‌های ارتباطی به دلیل طغیان رودخانه در روستای شربتی (ارمک) بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه،پس از توصیه های لازم به همراه بیمار توسط کارشناسان این واحد،آمبولانس پایگاه چاه مسلم بندر لنگه اعزام، همچنین با هماهنگی سریع وبه موقع محمدرستاقی مسول اورژانس پیش بیمارستانی بندرلنگه همزمان با بهره گیری از یک دستگاه لودر مستقر در سنگ شکن روستا، پس از سه ساعت تلاش بی‌وقفه توسط لودر، پیمودن بخشی از مسیر با توجه به میسر نبودن عبور آمبولانس، با کمک مردم روستا بیمار توسط یکدستگاه خودروی سواری نیسان پاترول در ساعت ۱٠:۲۸ به حاشیه جاده روستای ارامک منتقل وپس از تحویل توسط کارشناسان،مانیتورینگ علائم حیاتی،دریافت اقدامات اولیه درمانی وپایش حین مسیر جهت بررسی بیشتر ودریافت خدمات تخصصی تر به بیمارستان شهدای بندرلنگه اعزام شد.

خوانچه‌مهر، در تقدیر از تمامی عزیزان در این عملیات موفقیت‌آمیز بیان کرد: این امدادرسانی در شرایطی انجام شد که دسترسی به مسیرها بسیار دشوار بود و تنها با همکاری و همدلی نیروهای مردمی و تلاش پرسنل خدوم این مرکز ممکن شد. این موفقیت، بار دیگر توانمندی و آمادگی کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی را در مواجهه با حوادث و بحران‌ها به اثبات رساند.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان در پایان گفت:این اقدام شجاعانه و به‌موقع، نشان‌دهنده تعهد و ایثارگری پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در خدمت‌رسانی به مردم، حتی در دشوارترین شرایط بوده و این خبر خوب، بارقه‌ای از امید و دلگرمی را در دل مردم منطقه ایجاد کرده و گواه تلاش‌های شبانه‌روزی مدافعان سلامت در خط مقدم خدمت‌رسانی است.