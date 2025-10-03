دو حادثه رانندگی در کردستان یازده مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: شامگاه یازدهم مهرماه سال جاری، دو تصادف رانندگی در نقاط مختلف استان رخ داد که در مجموع ۱۱ نفر مصدوم شدند.



بابک هدایی افزود:در حادثه اول که ساعت ۱۸:۲۵ در محور بیجار به دیواندره اتفاق افتاد، یک دستگاه پژو ۴۰۵ به دلیل انحراف از مسیر اصلی با حادثه روبه‌رو شد.

وی بیان کرد: این سانحه ۶ مصدوم برجای گذاشت که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس، به بیمارستان منتقل شدند.



هدایی تصریح کرد: در حادثه دوم که ساعت ۱۹:۵۳ در مریوان روی داد، برخورد دو خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ موجب مصدومیت ۵ نفر از اعضای یک خانواده شد. این افراد پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، توسط تیم اورژانس به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.