۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

دو حادثه رانندگی در کردستان یازده مصدوم برجای گذاشت

سنندج- دو حادثه رانندگی در دو محور مختلف استان کردستان، شامگاه جمعه منجر به مصدومیت ۱۱ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: شامگاه یازدهم مهرماه سال جاری، دو تصادف رانندگی در نقاط مختلف استان رخ داد که در مجموع ۱۱ نفر مصدوم شدند.

بابک هدایی افزود:در حادثه اول که ساعت ۱۸:۲۵ در محور بیجار به دیواندره اتفاق افتاد، یک دستگاه پژو ۴۰۵ به دلیل انحراف از مسیر اصلی با حادثه روبه‌رو شد.

وی بیان کرد: این سانحه ۶ مصدوم برجای گذاشت که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس، به بیمارستان منتقل شدند.

هدایی تصریح کرد: در حادثه دوم که ساعت ۱۹:۵۳ در مریوان روی داد، برخورد دو خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ موجب مصدومیت ۵ نفر از اعضای یک خانواده شد. این افراد پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، توسط تیم اورژانس به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.

