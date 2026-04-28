کاروان زیر سایه خورشید مهمان تجمعات شبانه مردم بیرجند

محمد علی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت میلاد امام هشتم(ع) کاروان زیر سایه خورشید فردا شب مهمان مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی و میدان مادر در خیابان مادر خواهد بود.

مدیرکانون های خدمت رضوی در خراسان جنوبی بیان کرد: برنامه کاروان زیر سایه خورشید ابتدا در میدان ابوذر ( میدان اجتماعات شهید رئیسی) و بعد در میدان مادر خواهد بود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه علاوه بر کاروان زیر سایه خورشید، کانون های خدمت رضوی نیز در بعد از ظهر چهارشنبه برنامه« رواق خدمت» را در محل امامزادگان باقریه را خواهند داشت، گفت: در این برنامه گوشه هایی از خدمات خامیاران به تصویر کشیده خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه شکوه مادری و تقدیر از مادران دارای سه فرزند( مادران متولد 1366 به قبل) از دیگر برنامه هایی است که توسط کانون های خدمت رضوی اجرا خواهد شد.

مدیرکانون های خدمت رضوی در خراسان جنوبی تصریح کرد: کانون های خدمت رضوی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا به امروز موکب های متعددی را در تجمعات مردمی برپا کردند که این موکب ها حقوقی، فرهنگی و پذیرایی و.. خواهد بود.

ابراهیمی تصریح کرد: همچنین امشب به مناسبت میلاد امام هشتم پخت هشت دیگ غلور را در میدان مادر( خیابان معلم) خواهیم داشت.