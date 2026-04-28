به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین ظهر سهشنبه در آیین استقبال از خادمان آستان مقدس حضرت علیبنموسیالرضا (ع) در استان گلستان، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)، حضور خادمان رضوی در جمع اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن استان را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: میزبانی از خادمان امام رئوف در این ایام مبارک، توفیقی ارزشمند برای مردم گلستان و فعالان فرهنگی و هنری استان است.
وی با اشاره به همراهی همیشگی مردم ایران در صحنههای مختلف اجتماعی و ملی افزود: در شبهای «قرار ایرانیان» شاهد بودیم که مردم در سراسر کشور، چه در میدانهای اصلی و چه در دل خانههایشان، با دل و جان همراه این حرکت بزرگ بودند و بار دیگر ثابت کردند که همواره در کنار ایران اسلامی ایستادهاند.
گلچین با بیان اینکه دشمنان از سالها پیش به دنبال تضعیف هویت تمدنی ایران بودهاند، اظهار کرد: ایران دارای تاریخی کهن، تمدنی بزرگ و ریشهدار است و هیچ بیگانهای نتوانسته به این مرز و بوم آسیبی وارد کند؛ چرا که مردم این سرزمین همواره حافظ عزت و استقلال کشور بودهاند.
وی نقش هنرمندان و اصحاب فرهنگ را در ثبت این حماسهها بسیار مهم دانست و گفت: آنچه از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی برای نسلهای آینده باقی مانده، حاصل قلم، هنر و آثار هنرمندان این سرزمین است و امروز نیز هنرمندان متعهد کشور، این صحنههای تاریخی را ثبت و به گوش جهانیان خواهند رساند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تأکید کرد: ملت ایران به هیچ قدرتی باج نخواهد داد و همواره پشت نظام، ارزشها و ایران بزرگ خود ایستاده است و هنرمندان نیز در این مسیر، رسالتی بزرگ بر دوش دارند.
نظر شما