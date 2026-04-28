۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

برشی از زندگی شهید مطهری در نمایش «یادداشت‌های یک دوست»

برشی از زندگی شهید مطهری در نمایش «یادداشت‌های یک دوست»

نمایش رادیویی «یادداشت‌های یک دوست» با محوریت زندگی شهید مطهری روی آنتن می‌رود. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «یادداشت‌های یک دوست» که به برشی از زندگی شهید مرتضی مطهری می‌پردازد، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه از شبکه رادیو نمایش پخش می‌شود.

این سریال رادیویی که به نویسندگی غلامرضا کاووسی تهیه شده است، در ۳ نوبت زمانی شامل ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، ۷ صبح و ۱۴ عصر برای مخاطبان پخش می‌شود.

تولید این اثر با حضور جمعی از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو از جمله علی میلانی، مهدی صباغی، رحمان باقریان، محمد پورحسن، هرمز سیرتی، سلمان خطی، امیر فرحان‌نیا و عباس توفیقی انجام شده است.

همچنین در تیم تولید این نمایش، شهریار کرمی به عنوان تهیه‌کننده، جواد پیشگر به عنوان کارگردان و علی حاجی‌نوروزی به عنوان صدابردار همکاری داشته‌اند.

عطیه موذن

