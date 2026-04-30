  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

پخش مجموعه «یادداشت‌های جنگ» از رادیو نمایش

مجموعه ۵ قسمتی «یادداشت‌های جنگ» از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رادیو نمایش، حمزه علی‌محمدی تهیه‌کننده رادیو نمایش با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی جنگ، گفت: اکثر تولیدات رسانه‌ای مستقیما به میدان نبرد پرداخته‌اند اما زندگی روزمره و عادی مردمی که تحت تأثیر حملات بی‌رحمانه دشمنان قرار گرفته، نیاز به نگاهی دقیق‌تر دارد.

وی اعلام کرد که به همین منظور، مجموعه ۵ قسمتی «یادداشت‌های جنگ» را با تمرکز بر آسیب‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نویسندگی و سردبیری کرده است که به‌زودی از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

علی‌محمدی در تشریح محتوای این اثر توضیح داد: مجموعه ۵ قسمتی «یادداشت‌های جنگ»، از دیدگاه جامعه‌شناختی و روان‌شناسی به آسیب‌هایی که جنگ اخیر بر مردم در زندگی روزمره شهری وارد آورده، می‌پردازد و در هر قسمت به سراغ سوژه‌هایی همچون مسائل رفتاری و مشکلات عاطفی در خانواده، اقتصاد اقشار مختلف و دیگر مسائل از این دست رفته‌ایم که در گیر و دار مشکلات و رویدادهای سیاسی و خبری وقایع جنگ نادیده گرفته می‌شوند.

وی با تأکید بر خلاء موجود در آثار نمایشی، تصریح کرد: دیدگاه جامعه‌شناختی در آثار نمایشی جنگ بازتاب کمتری داشته اما در مجموعه «یادداشت‌های جنگ»، محور موضوعات اجتماع و خانواده است و آسیب‌هایی که بنیان خانواده را در جنگ و پس از آن تحت تأثیر قرار داده، نیازمند مطالعه و کارشناسی درست و ارائه راهکارهای علمی و منطقی است که زبان نمایش و رسانه رادیو، بهترین کاربرد را در این زمان خاص بر عهده دارد.

علی‌محمدی در پایان یادآور شد: این مجموعه نمایشی به سفارش اداره‌کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش و با هدف برجسته کردن مصایبی که با زبان ساده اما دقیق روایت می‌شوند، تولید شده است که به‌زودی از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 6815969
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

