به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی رادیو نمایش، حمزه علیمحمدی تهیهکننده رادیو نمایش با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی جنگ، گفت: اکثر تولیدات رسانهای مستقیما به میدان نبرد پرداختهاند اما زندگی روزمره و عادی مردمی که تحت تأثیر حملات بیرحمانه دشمنان قرار گرفته، نیاز به نگاهی دقیقتر دارد.
وی اعلام کرد که به همین منظور، مجموعه ۵ قسمتی «یادداشتهای جنگ» را با تمرکز بر آسیبهای جامعهشناختی و روانشناختی نویسندگی و سردبیری کرده است که بهزودی از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود.
علیمحمدی در تشریح محتوای این اثر توضیح داد: مجموعه ۵ قسمتی «یادداشتهای جنگ»، از دیدگاه جامعهشناختی و روانشناسی به آسیبهایی که جنگ اخیر بر مردم در زندگی روزمره شهری وارد آورده، میپردازد و در هر قسمت به سراغ سوژههایی همچون مسائل رفتاری و مشکلات عاطفی در خانواده، اقتصاد اقشار مختلف و دیگر مسائل از این دست رفتهایم که در گیر و دار مشکلات و رویدادهای سیاسی و خبری وقایع جنگ نادیده گرفته میشوند.
وی با تأکید بر خلاء موجود در آثار نمایشی، تصریح کرد: دیدگاه جامعهشناختی در آثار نمایشی جنگ بازتاب کمتری داشته اما در مجموعه «یادداشتهای جنگ»، محور موضوعات اجتماع و خانواده است و آسیبهایی که بنیان خانواده را در جنگ و پس از آن تحت تأثیر قرار داده، نیازمند مطالعه و کارشناسی درست و ارائه راهکارهای علمی و منطقی است که زبان نمایش و رسانه رادیو، بهترین کاربرد را در این زمان خاص بر عهده دارد.
علیمحمدی در پایان یادآور شد: این مجموعه نمایشی به سفارش ادارهکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش و با هدف برجسته کردن مصایبی که با زبان ساده اما دقیق روایت میشوند، تولید شده است که بهزودی از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود.
نظر شما