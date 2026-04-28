  1. استانها
  2. اصفهان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

۱۱۳ نفر توسط آتش نشانی کاشان در فروردین ماه نجات یافتند

کاشان - رئیس سازمان آتش نشانی کاشان گفت: ۱۱۳ نفر توسط آتش نشانی کاشان از آتش‌سوزی های این شهر در فروردین ماه نجات یافتند.

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پوشش ۲۳۹ نوع عملیات حریق، حادثه، خدمات ایمنی را در فروردین ماه ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این تعداد با کاهش ۱۷ درصدی مجموع این عملیات‌ها در مقایسه با مدت مشابه همراه بوده است.

وی ابراز کرد: ۲۳۹ نوع عملیات شامل ۷۳ مورد آتش سوزی، ۱۰۳ مورد حادثه و ۶۳ مورد خدمات ایمنی فروردین ماه با حضور فعال آتش نشانان و انجام اقدامات لازم برای امداد رسانی به موقع و موثر با کاهش ۱۷.۹ درصدی مجموع عملیات‌ها در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته بود.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: آمار نجات یافته حوادث، حرائق و خدمات ایمنی فروردین ماه ۱۱۳ نفر، آمار مصدومین ۱۸ نفر و فوتی‌ها یک نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ۶۰۹ آتش نشان و ۲۸۷ خودرو عملیات‌های نخستین ماه امسال را پوشش دادند.

محتشمیان بیشترین نوع حرائق فروردین ماه را به ترتیب شامل ضایعات ۳۴ مورد، مسکونی ۱۳ مورد، وسائل نقلیه هفت مورد، انباری و تجاری کسبی هر کدام پنج مورد برشمرد.

وی تصریح کرد: روشن نمودن آتش ۴۴ مورد، اتصال برق، نقص در سیستم سیم‌کشی هفت مورد، انتقال حرارت شش مورد، پرتاب مواد آتش‌زا پنج مورد، ریختن مواد نفتی و مشتعل کردن آن چهار مورد و نشت مایعات قابل اشتعال سه مورد از جمله بیشترین دلایل حرائق فروردین بود.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان گفت: بیشترین نوع حوادث فروردین ماه به ترتیب شامل حوادثه بازنمودن در (محبوسی) ۴۱ مورد، آسانسور و بالابر ۱۹ مورد، جانوران گزنده ۱۲ مورد، تصادف و واژگونی خودرو ۹ مورد و سقوط هفت مورد بود.

وی گفت:: بیشترین دلایل حوادث این ماه نیز شامل خرابی قفل ۲۷ مورد، نقص فنی در سیستم ۱۷ مورد، بی احتیاطی شخصی و همجواری با زمین کشاورزی یا بایر هشت مورد بود.

محتشمیان افزود: همچنین ارائه خدمات ایمنی شامل باز نمودن درب بدون محبوسی ۲۸ مورد، حوادث حیوانات خانگی و وحشی ۲۶ مورد، اشیاء حلقوی ۶ مورد، نشست زمین ۲ مورد بود.

وی یادآور شد: بی احتیاطی شخص با فراگیری ۲۵ مورد بیشترین علت وقوع و ارائه خدمات ایمنی بود.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان بیشترین وقوع حادثه و حریق و ارائه خدمات ایمنی را با ۶۰ مورد در ایستگاه ۶ و بیشترین نوع عملیات را با ۶۷ مورد در منطقه ۲ شهری خاطر نشان کرد.

به گفته وی ، ۶ هزار و ۳۱۰ تماس از شهروندان در فروردین ماه دریافت شد که ۲۷۱ مورد از این تعداد عملیاتی شد و برای ۳۵۳ تماس مشاوره ارایه شد.

محتشمیان تعداد هشت مورد گواهی عدم تاییدیه و هفت مورد بازدید نقشه و صدور دستورالعمل را توسط کارشناسان واحد پیشگیری سازمان تاکید کرد و گفت: هیچگونه اخطاریه نیز در فروردین ماه صادر نشد.

وی همچنین اقدامات واحد آموزش را شامل پنج مورد آموزش های برون و درون سازمانی برای ۶۰۶ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 6814242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها