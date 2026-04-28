تصادف خودرو در محور سلماس - خوی ۵ مصدوم و ۲ فوتی برجای گذاشت

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: روز سه شنبه گزارشی مبنی بر تصادف شاخ به شاخ یک دستگاه خودروی سواری تندر۹۰ با پرشیا در محور سلماس - خوی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره تپه جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس با همراه نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی این شهرستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه، ۵ مصدوم و ۲ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و فوتی های حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.