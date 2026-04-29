  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

نماینده عراقی: وعده‌های آمریکا قابل اعتماد نیست

نماینده عراقی: وعده‌های آمریکا قابل اعتماد نیست

نماینده پارلمان عراق از تجاوزات پی در پی آمریکا علیه حاکمیت این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فالح الخزعلی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، آمریکا ثابت کرده اهمیتی به حاکمیت عراق نمی دهد و به حریم هوایی این کشور احترام نمی گذارد. این کشور بارها حاکمیت عراق را از طریق حمله به مقرهای امنیتی و نظامی رسمی نقض کرده است.

وی گفت: وعده های آمریکا مبنی بر حمایت از عراق تنها شعارهایی برای اجرای نقشه های واشنگتن بوده و قابل اعتماد نیست. نخست وزیر مکلف عراق یک مسئولیت تاریخی مهم در اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر بیرون راندن نظامیان خارجی از این کشور برعهده دارد.

الخزعلی تصریح کرد: باید به دور از فشارهای خارجی در برابر نقض حاکمیت عراق ایستاد.

کد مطلب 6815007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

