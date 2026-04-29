به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فالح الخزعلی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، آمریکا ثابت کرده اهمیتی به حاکمیت عراق نمی دهد و به حریم هوایی این کشور احترام نمی گذارد. این کشور بارها حاکمیت عراق را از طریق حمله به مقرهای امنیتی و نظامی رسمی نقض کرده است.

وی گفت: وعده های آمریکا مبنی بر حمایت از عراق تنها شعارهایی برای اجرای نقشه های واشنگتن بوده و قابل اعتماد نیست. نخست وزیر مکلف عراق یک مسئولیت تاریخی مهم در اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر بیرون راندن نظامیان خارجی از این کشور برعهده دارد.

الخزعلی تصریح کرد: باید به دور از فشارهای خارجی در برابر نقض حاکمیت عراق ایستاد.