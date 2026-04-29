۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

سیاستمدار عراقی: دولت جدید به دور از دیکته‌های آمریکا تشکیل می‌شود

یکی از رهبران ائتلاف الانبار عراق به تشکیل دولت جدید این کشور به دور از دیکته های آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الضاری یکی از رهبران ائتلاف الانبار عراق اعلام کرد، علی الزیدی نخست وزیر مکلف این کشور در برابر فشارهای آمریکا در زمینه سازوکار تشکیل دولت جدید تسلیم نشده و به تمام گروه های سیاسی فرصت مشارکت در این روند را به دور از دیکته های خارجی می دهد.

وی اضافه کرد، پیشتر آمریکایی ها عدم رضایت خود را با انتخاب الزیدی نشان داده بودند چرا که انتخاب وی بیانگر خواست و اراده آنها نیست و به دنبال یک جایگزین بودند. دولت ترامپ با هر شخصیتی که علیه منافع این کشور کار کند مخالفت می کند.

الضاری تصریح کرد، الزیدی روند تشکیل دولت جدید را بعد از چراغ سبز اکثر سیاستمداران و احزاب سیاسی مهم به سرعت آغاز خواهد کرد.

